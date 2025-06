Zo helpt een spaarkring Stadjers verder met geld en het leven

In Groningen is, net als in veel andere plaatsen in ons land, de Stichting Spaarkracht actief. De stichting streeft ernaar om mensen, door met elkaar in groepsverband te sparen, zowel financieel als sociaal nieuwe perspectieven te bieden.

“De kracht van samen sparen, daar geloven wij heilig in”, vertelt Jorien Waterman in de OOG Ochtendshow. “Sparen geeft financiële rust, en samen sparen maakt het leuk. ”

In een spaarkring sparen leden in groepsverband en onder eigen regie voor individuele spaardoelen. Hierdoor motiveren zij elkaar en groeit er bovenal een groot onderling vertrouwen. Dit vormt de basis voor gesprekken over geld én andere onderwerpen die anders vaak onbesproken blijven. Ervaringen en tips worden gedeeld, waardoor leden niet alleen een financiële buffer opbouwen, maar ook persoonlijk groeien. Het mooie is dat veel spaarkringen na een eerste spaarperiode zelfstandig doorgaan en zo een nieuw sociaal netwerk vormen.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Je luistert iedere werkdag van 07:00 tot 09:00 uur naar OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.