Lichtende nachtwolken sieren Groningse hemel

Foto: Joris van Tweel

Wie in de nacht van zaterdag op zondag naar de Groningse hemel keek, kon een bijzonder natuurverschijnsel waarnemen: lichtende nachtwolken. De redactie van OOG ontving verschillende foto’s van het verschijnsel.

Lichtende nachtwolken zijn alleen in de zomermaanden mei, juni en juli te zien. Ze bevinden zich op een extreme hoogte van ongeveer 75 kilometer. Op die hoogte kan de zon, die dan laag onder de noordelijke horizon staat, de wolken van onderaf aanlichten, wat een zilverachtige glans veroorzaakt. Het ontstaan van deze wolken is zeldzaam en vraagt om specifieke omstandigheden: het houdt verband met talrijke kleine deeltjes in de bovenste lagen van de atmosfeer – denk aan stof afkomstig van meteorieten. Naast deze deeltjes is waterdamp nodig en moet de temperatuur er dalen tot tussen de -90 en -145 graden Celsius. Onder deze omstandigheden ontstaat er een laagje ijs op de deeltjes, dat vervolgens het zonlicht weerkaatst en zo de zilveren gloed zichtbaar maakt.

De waarneming van lichtende nachtwolken blijft bijzonder; sommige zomers blijven ze afwezig, terwijl ze in andere zomers meerdere keren per maand verschijnen. Vorig jaar waren de wolken ook in de maand juni te zien.

🌌 Ooievaarsnest met in de achtergrond fraaie lichtende nachtwolken! Dit zijn wolken (ijskristallen) die op 80 km hoogte zweven en alleen worden gespot rond de langste dag in juni. Deze foto heb ik vanochtend rond 03.20 uur gemaakt in het rivierengebied bij Nijmegen: pic.twitter.com/dPla1AHABU — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) June 29, 2025

Het was weer raak deze nacht! een fraai display met lichtende nachtwolken was zichtbaar omstreeks 02:45 uur. Fraaie lichtgevende slierten vullen de hemel met dit prachtige verschijnsel. pic.twitter.com/EtizXQz3ar — Rick B (@Anatidaephbia) June 29, 2025