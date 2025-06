Letterlijke handtekening van bouw Suikerzijde

Burgemeester Mirjam van ’t Veld, wethouder Rik van Niejenhuis en gedeputeerde Pascal Roemers drukten vandaag hun hand in de eerste steen van De Suikerzijde. Dit deden zij samen met toekomstige bewoners van de wijk. De bouw van de nieuwe woonwijk is hiermee officieel gestart.

Bijna de helft van de woningen in De Suikerzijde wordt sociale huurwoning. Wethouder van Niejenhuis: “Eigenlijk bouwen wij in Groningen altijd aan de ongedeelde stad. Daar kun je als overheid, als gemeente aan meehelpen door te zorgen dat er betaalbare woningen zijn en dat er een goede mix is met sociale huurwoningen.”

Samen met toekomstige bewoners van De Suikerzijde drukten Van ’t Veld, Van Niejenhuis en Roemers hun handen in een kleitablet. Dit symboliseerde hun letterlijke handtekening en de start van de bouw van De Suikerzijde.

Als de bouw zonder problemen verloopt, zal de nieuwbouwwijk ergens volgend jaar klaar zijn: “In de loop van 2026, dan zullen hier de eerste mensen hun intrek gaan nemen.”