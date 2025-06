Lefier bouwt woning in flat Lewenborg om tot ontmoetingsruimte

Foto via Lefier

In het Kraaienest, een flat in Lewenborg, werd afgelopen vrijdag een nieuwe ontmoetingsruimte geopend. Woningcorporatie Lefier, de verhuurder van de flat, bouwde voor het ‘Kraaienhonk’ een leegstaande woning om.

Wethouder Rik van Niejenhuis knipte, samen met mevrouw Dijkhuizen (de oudste bewoonster), een lintje door. Daarna werd de nieuwe naam onthuld: het Kraaienhonk. Aansluitend konden bewoners een kijkje nemen in de woning.

Vrijwilligers organiseerden eerder al activiteiten in de hal op de vijfde verdieping, maar die plek was koud en ongeschikt. De nieuwe woning biedt meer comfort en veiligheid. Er is nu ook een keuken aanwezig. De woning is voorlopig drie jaar beschikbaar.

De naam ‘Kraaienhonk’ werd gekozen uit inzendingen van bewoners. De ruimte is bedoeld voor activiteiten zoals koffiedrinken, spelletjes doen en creatieve middagen. Vooral ouderen in het gebouw maken hier gebruik van. Het doel is om eenzaamheid tegen te gaan en het contact tussen buren te versterken.