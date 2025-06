Laatste week donatieactie binnenverlichting Martinikerk: kunstwerk te winnen voor donateurs

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Marketing Groningen

De donatieactie voor nieuwe verlichting in de Martinikerk in Groningen is de laatste week ingegaan. Er is inmiddels ruim 18.000 euro opgehaald. Egbert Modderman, bekend van zijn grote schilderijen in de kerk, helpt nu ook mee aan de actie.

Modderman heeft een originele schets van een van zijn werken gedoneerd. Deze wordt verloot onder alle donateurs, ongeacht het bedrag.

Doel van de actie is om 25.000 euro bij elkaar te krijgen voor duurzame verlichting. De oude lampen in de kerk zijn versleten en knipperen. Hierdoor zijn concerten en evenementen minder sfeervol. Ook de kunstwerken in de kerk, zoals de secco’s en schilderijen van Egbert Modderman, zijn zonder nieuwe verlichting slecht te zien.

De 25.000 euro die de Martinikerk op wil halen via donaties, is niet genoeg om de verlichting te vervangen. De rest van de kosten wordt betaald door fondsen, bedrijven en andere organisaties. In totaal kost het vernieuwen van de verlichting 110.000 euro.

Wie wil bijdragen, kan dat doen via het platform Voordekunst. Donateurs kunnen als dank een tegenprestatie krijgen. Bijvoorbeeld een lichtconcert, een middeleeuwse avond, een ontbijt in de stille kerk of de schets van Egbert Modderman.

