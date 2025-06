Kringloop+ viert heropening: “Prachtige dag waarbij een gevoel van trots mij bekroop”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) (m) opende het vernieuwde gebouw. Foto: ingezonden

Onder grote belangstelling is zaterdag de heropening gevierd van kringloopwinkel Kringloop+ aan de Diamantlaan. Volgens Erwin Sturing was het een succesvolle dag.

Erwin, hoe blik je terug op de dag van gisteren?

“Ondanks de warmte was het een prachtig feest. We hebben veel mensen mogen verwelkomen. Het programma begon gisterochtend met een openingshandeling en ceremonie. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) was aanwezig en heeft in haar toespraak hele mooie dingen gezegd. Ze vertelde dat ze ontzettend blij is met alle aandacht die wij de mensen die bij ons werken geven. Daardoor komen mensen tot bloei. Ze vertelde dat ze hier al eens eerder was geweest en toen ook zag dat de omgang heel familiair is. Mensen worden gezien en gehoord, en dat maakt de kringloopwinkel tot een hele mooie plek om tot ontplooiing te komen.”

Zulke woorden hoor je. Ik kan me voorstellen dat zoiets je raakt.

“Ik zal je eerlijk zeggen dat het op dat moment langs me heen ging. Je zit in een bepaalde flow, waarbij je vooral bezig bent met het grotere plaatje: dat alles op zo’n dag goed gaat. Bovendien moest ik op dat moment zelf nog een toespraak houden, dus daar ben je in je hoofd dan ook mee bezig. Maar gisteravond, toen ik thuiskwam en met vrienden de dag nog eens doornam, toen kwamen de woorden wel binnen. En ja, toen bekroop een gevoel van trots me. We kunnen echt terugkijken op een prachtige dag. En we zijn blij dat dit project is afgerond.”

Afgelopen herfst zijn jullie gestart met de verbouwing, toch?

“Vorig jaar november ging de eerste paal de grond in. Mensen herinneren zich misschien nog de oude situatie: via de ingang kwam je in een halletje, waarna je via klapdeuren de winkel betrad. Dat was niet handig. We hebben nu een nieuwe aanbouw voor het pand gezet, waardoor direct duidelijk is waar de ingang zich bevindt. Deze aanbouw leidt naar een breed middenpad, met aan de linker- en rechterkant de verschillende afdelingen met producten. En we zijn ook heel blij dat we nu eindelijk af zijn van de klapdeuren.”

Wat is er nog meer veranderd?

“Doordat we de entree hebben aangepakt, hebben we ook de toiletgroep verplaatst. Daarnaast is ons innamepunt verhuisd. Voorheen zat dit bij de ingang. Dat zorgde voor situaties waarbij klanten die binnenstapten ook konden zien wat er werd ingebracht. Dat leidde met enige regelmaat tot vragen. Nu is dit van elkaar gescheiden en heeft het innamepunt een eigen ingang gekregen.”

Wat waren de reacties van de mensen gisteren?

“Mensen vinden de winkel netjes en overzichtelijk. Door de nieuwe ingang hebben we de winkel ook opnieuw kunnen indelen. Het is ruimer opgezet. Wat mensen vooral waarderen is dat het netjes is georganiseerd. Het is direct duidelijk waar iets gevonden kan worden: daar vind ik het speelgoed, en daar vind ik elektrische gereedschappen.”

Hoeveel bezoekers hebben jullie gisteren mogen verwelkomen?

“De precieze aantallen weet ik niet. Op een normale, drukke zaterdag hebben we driehonderd betalende klanten. Mijn inschatting is dat we gisteren zeshonderd betalende klanten hebben gehad. Maar er kwamen ook veel mensen langs die gewoon even kwamen kijken. Dus mijn verwachting is dat het gisteren zeker duizend belangstellenden heeft getrokken. Fantastisch, toch?”

Een van jullie medewerkers is Jeroen. In zijn vrije tijd zingt hij graag. Vanwege de heropening heeft hij een liedje gemaakt waarin gezongen wordt dat ‘alles in de tent vijftig cent is’.

“In de voorbereiding dachten we: daar moeten we iets mee. We hebben dus gisteren een tent op het terrein gezet, vol met spullen die allemaal voor vijftig cent de deur uit gingen. Uiteindelijk is dat een groot succes geworden. Maar de warmte heeft ons daar wel genekt. Waar het in de ochtend nog goed te doen was, werd het in de middag te warm in de tent. Naast deze 50 cent-actie hadden we trouwens ook een actie met vloerkleden. Ook daar hebben we behoorlijk succes mee gehad.”

Hoor ik je zeggen dat het misschien wat te warm was?

“Door de tropische temperaturen hebben we wel wat aanpassingen moeten doen. Jeroen zou bijvoorbeeld elk uur een liveoptreden geven, maar dit bleek vanwege de warmte geen haalbare kaart te zijn. Dus op bepaalde fronten hebben we het programma wat afgezwakt. Maar uiteindelijk kijken we terug op een hele mooie dag. Weet je wat ook leuk was? Toen Jeroen voor het eerst het liedje inzette, liep iedereen de polonaise. Dat was geweldig. Het zou wat zijn als het echt een hit wordt, hè?”

Kringloop+ is zondag gesloten. Maandag is de winkel vanaf 10.00 uur weer open.

Luister hieronder naar ‘In de kringloop’ van zanger Jeroen: