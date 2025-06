KopjeK organiseert technorave in stationshal: “We hebben natuurlijk ‘ja’ gezegd”

Foto: Arend Jan Wonink

Je zou kunnen denken dat de stationshal van het Hoofdstation stil is door de spoorwerkzaamheden, maar niets is minder waar: organisator KopjeK verzorgt 6 juli een technofeest op deze iconische plek van de stad.

Pascal Rakers van KopjeK werd door de NS benaderd om een feest te organiseren in de stationshal. Het Hoofdstation is tot halverwege juli zo goed als niet in gebruik vanwege werkzaamheden aan het spoor tussen het Hoofdstation en station Europapark.

Rakers ging direct in op het verzoek. “We hebben natuurlijk ‘ja’ gezegd. Dit is een van de meest iconische plekken van de stad om een feestje te geven. Ik heb er wel meer op m’n lijstje staan, maar deze staat bovenaan.”

Onder de stationsklok wordt een zogenaamde ‘booth’ neergezet waar de DJ’s gaan draaien. De rest van de hal gaat niet compleet omgebouwd worden. Rakers: “We houden het ‘clean’, omdat we de hal ook al heel mooi vinden. Je moet niet te veel poespas eraan toevoegen.”

De volumeknop kan in de hal best opengedraaid worden, maar het gaat niet tot het maximum open garandeert Rakers. “We zijn met techniekbedrijven door het pand gelopen die hier eerder feestjes hebben gegeven. Die zeiden: geen probleem. De enige uitdaging is de akoestiek door het hoge plafond.”

De avond wordt door Groningse DJ’s verzorgd. “Mathijs Smit gaat de eerste anderhalf uur de liveset verzorgen”, zegt Rakers. “Daarna gaat een van de grootste talenten van Groningen het feest afsluiten: Levi.”

De muziek zou best weleens aanstekelijk kunnen zijn voor het bouwpersoneel, denkt hij. “Het is gewoon leuke muziek. Dus misschien gaan ze nog iets harder werken en is het eerder af.”