Bron: OOG

Symbolisch wordt komende maandag de eerste paal de grond in geslagen aan de Fivelstraat (oneven nummers) in Ten Boer. Het is de start van de versterking en nieuwbouw van de woningen in deze straat.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied Groningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), in samenwerking met de gemeente Groningen en diverse bouwpartners.