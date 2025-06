KNVB waarschuwt: te weinig ruimte voor voetbal in nieuwe sportplannen gemeente

Foto Andor Heij.

De KNVB maakt zich zorgen over de toekomstplannen van de gemeente Groningen voor sportvoorzieningen. De gemeente wil tussen nu en 2037 het aantal sportaccommodaties flink uitbreiden. Maar volgens de KNVB is de ruimte voor voetbalvelden nu te beperkt gepland.

De gemeente wil twee nieuwe sportparken bouwen, één in het westen en één in het oosten van de stad. Samen moeten die vier of vijf velden krijgen. Ook komen er meer kunstgrasvelden en wordt gekeken of activiteiten van drukke sportparken naar rustigere parken kunnen.

Verder komen er meer hockeyvelden en tennisbanen, extra zwembaden en een ijsvloer bij Kardinge. Voor buitensport wil de gemeente een freerunningparcours, breakdancevloer, skatebaan en een urban sport hub maken.

Lange adem nodig

De KNVB vindt het een probleem dat de plannen alleen ruimte geven voor voetbalvelden in de eerste twee periodes van vier jaar. Het college moet volgens de KNVB verder kijken dan dat. Want nieuwe grond kopen voor voetbalvelden is vaak een zaak van lange adem, stelt de voetbalbond.

Dat terwijl Groningen groeit en er straks meer veel meer ruimte nodig is voor voetbalvelden, volgens de KNVB: “Voetbalvelden vragen een behoorlijk aantal vierkante meters Dit zijn stukken grond die niet overal zomaar beschikbaar zijn. Met de mate waarin Groningen groeit, maken wij ons zorgen dat wanneer nu niet al serieus gekeken wordt waar het benodigde aantal extra velden een plek kunnen krijgen, deze ruimte er straks niet meer is.”

‘Cijfers van vandaag zijn niet alles’

Verder maakt de KNVB zich zorgen over de manier waarop de gemeente rekent. De gemeente kijkt vooral naar hoeveel mensen nu voetballen, en vermenigvuldigt dat met de verwachte bevolkingsgroei. Volgens de KNVB is dat te simpel. Ook rekent de gemeente met volle voetbalvelden, terwijl dat in de praktijk niet altijd kan. Sommige clubs kunnen bijvoorbeeld niet langer doorspelen, of hebben andere beperkingen.

De KNVB vindt het daarom gevaarlijk om zulke cijfers te gebruiken voor plannen op de lange termijn: “Wij durven dan ook te beweren dat het in deze fase van het proces naïef en zelfs gevaarlijk is om uit te gaan van de praktijk en deze te projecteren op de gehele opgave. Zeker wanneer deze praktijkgetallen vervolgens vergeleken worden met getallen die uitgaan van de theorie.”