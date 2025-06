KNVB maakt speelschema bekend: FC Groningen start later tegen Heerenveen en Sparta

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

De KNVB heeft het definitieve competitieprogramma voor de Eredivisie vastgesteld. Daarmee weet FC Groningen wat het te doen staat komend seizoen. Voor twee van de wedstrijd in de eerste seizoenshelft zijn de aanvangstijden aangepast

FC Groningen begint op zondag 10 augustus om 16.45 uur met een uitwedstrijd tegen AZ. De eerste thuiswedstrijd is de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen, op zaterdag 16 augustus om 21.00 uur.

In het speelschema staan twee wijzigingen voor FC Groningen, vergeleken met het conceptprogramma. De eerder genoemde thuisderby tegen Heerenveen begint later (was 16.30 uur). Ook de thuiswedstrijd tegen Sparta op 19 oktober begint later, niet om 12.15 maar om 14.30 uur.

In de weken daarna speelt FC Groningen onder andere uit bij PSV (23 augustus), thuis tegen Heracles Almelo (29 augustus), en op 14 september uit tegen FC Utrecht. De club sluit het seizoen af op zondag 17 mei 2026 met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De laatste thuiswedstrijd is op zondag 10 mei tegen N.E.C.

Clubs die Europees spelen kunnen nog voorkeuren aangeven. Daarom kan het programma begin september nog worden aangepast. De data staan vooralsnog vast tot en met 9 november.

Het schema tot dan vind je hieronder:

Augustus 2025

10 aug (zo) – AZ (uit) – 14:30 uur

16 aug (za) – sc Heerenveen (thuis) – 21:00 uur

23 aug (za) – PSV (uit) – 18:45 uur

29 aug (vr) – Heracles Almelo (thuis) – 20:00 uur

September 2025

14 sep (zo) – FC Utrecht (uit) – 14:30 uur

20 sep (za) – Telstar (thuis) – 18:45 uur

27 sep (za) – Feyenoord (thuis) – 16:30 uur (tijd onder voorbehoud)

Oktober 2025

3 okt (vr) – NAC Breda (uit) – 20:00 uur

19 okt (zo) – Sparta Rotterdam (thuis) – 14:30 uur

25 okt (za) – Fortuna Sittard (uit) – 16:30 uur

November 2025