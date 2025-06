KNVB herdenkt oud-trainers Beenhakker en De Ruiter bij WK-kwalificatieduel in Euroborg

Foto Wouter Holsappel.

Voor de aftrap van het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Malta aanstaande dinsdag in de Euroborg zal er stil worden gestaan bij het overlijden van oud-trainers Leo Beenhakker en Nol de Ruiter.

De oud-trainers zullen herdacht worden met een groot applaus. Beenhakker overleed op 10 april op 82-jarige leeftijd. Hij trainde het Nederlandse elftal twee keer. In de periode 1985-1986 lukte het hem niet om Oranje te kwalificeren voor het WK dat in Mexico gehouden werd. In 1990 wist hij Oranje wel naar het WK te leiden. In Italië werd het Nederlandse elftal echter in de achtste finale uitgeschakeld door Duitsland. De Ruiter overleed in mei op 85-jarige leeftijd. Hij was de assistent van bondscoach Rinus Michels op het door Oranje gewonnen EK van 1988 dat in West-Duitsland werd gehouden.

Oranje begint komende zaterdag aan de kwalificatiereeks voor het WK dat volgend jaar in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gehouden wordt. Zaterdag wordt er in een uitwedstrijd in Helsinki tegen Finland gespeeld. Volgende week dinsdag neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de Euroborg op tegen Malta.

Het Nederlands elftal staat op dit moment op de vierde plaats in groep G. Waar Nederland nog geen wedstrijd gespeeld heeft, kwamen Polen, Finland, Litouwen en Malta al twee keer in actie. Polen staat eerste met zes punten.