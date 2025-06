KNMI waarschuwt voor aanhoudende hitte, Nationaal Hitteplan vanaf maandag van kracht

Vanaf maandag geldt voor de provincie Groningen een waarschuwing voor aanhoudende hitte. Hiervoor is code geel van kracht. Het RIVM heeft daarnaast laten weten dat vanaf maandag ook het Nationaal Hitteplan voor Groningen in werking treedt.

Zondag geldt er al een waarschuwing voor de zuidelijke provincies, waar dan al tropische temperaturen worden verwacht. Het KNMI meldt: “Maandag breidt de hitte zich verder over het land uit, waarbij er dinsdag en woensdag kans is op extreme hitte in het zuiden en oosten van het land.” Ze adviseren kwetsbare groepen: “Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen. Probeer zware lichamelijke activiteit te vermijden.”

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we de komende dagen te maken met temperaturen van 33 tot 34 graden. “Het voelt zwoel aan bij niet al te veel wind”, aldus Kamphuis. Hij voegt toe: “Woensdag wordt een spannende dag, want koelere lucht is dan onderweg om voor de verlossing te zorgen. Maar de vraag is wanneer deze ons bereikt. Komt het in de ochtend, dan ligt de temperatuur op woensdag rond de 25 graden. Komt het later, dan kan het woensdag opnieuw makkelijk ruim 30 graden worden.”

Het Nationaal Hitteplan, dat vanaf maandag van kracht is, waarschuwt organisaties, mantelzorgers en zorgprofessionals voor de aanhoudende hitte. Zo kunnen zij tijdig passende maatregelen nemen om de risico’s te beperken.