Kennismaken met zitvolleybal: open training in Selwerd moet sport bekender maken

Het Nederlandse zitvolleybalteam in actie tijdens de Paralympische Spelen in 2012. Foto: Darren Glanville from Acle, Norfolk, UK - Sitting Down VollyballUploaded by Smooth_O, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21150271

In sporthal Selwerd is het komende dinsdagavond mogelijk om kennis te maken met zitvolleybal. Volgens het Huis van de Sport Groningen is dit broodnodig, aangezien de sport wel wat bekendheid kan gebruiken.

“Of je nu sporter, sportliefhebber of gewoon nieuwsgierig bent naar de sport, dit is een avond die je niet wilt missen,” vertelt Ellen Wollerich. “De avond is bedoeld om zitvolleybal in Groningen meer bekendheid te geven. We organiseren de avond samen met volleybalclub Lycurgus, DIO Bedum, NEVOBO, Huis voor de Sport Groningen en Sport 050. Wat we gaan doen, is een open training aanbieden waar belangstellenden ook aan mee mogen doen. Kom dus kijken, laat je inspireren en doe eventueel mee.”

Ontstaan en ontwikkeling van zitvolleybal

Zitvolleybal is in de jaren vijftig in ons land ontstaan als een mix tussen volleybal en het Duitse Sitzball. In 1957 werd de eerste Nederlandse competitiewedstrijd gespeeld. Daarna won de sport snel aan populariteit en werd deze in steeds meer landen gespeeld. Zo vond in 1967 de eerste internationale wedstrijd plaats. De ontwikkeling ging zo snel dat de sport in 1976 werd opgenomen als demonstratiesport tijdens de Paralympische Spelen in Toronto, Canada. Vier jaar later werd het een officiële Paralympische sport.

Volgens Wollerich kan de sport door iedereen beoefend worden, dus ook door mensen die geen handicap hebben. “In vergelijking met volleybal wordt zitvolleybal op een kleiner veld gespeeld. Ook het net hangt op een lagere hoogte. De spelers bewegen zich zittend over het veld. Dat levert spectaculaire rally’s en flitsende acties op. Bij deze sport is het niet alleen belangrijk dat je fysiek behendig bent, maar ook dat je strategisch inzicht hebt en teamwork toont.”

Populariteit en toekomstplannen

Maar hoe zit het met de populariteit? Die vraag stellen we aan Addie Dost van de Nederlandse Volleybalbond. “Het begint weer een beetje in zwang te komen,” legt Dost uit. “In Groningen, en met name vanuit Bedum, hebben we altijd een goed team gehad dat ook in de landelijke competitie heeft gespeeld. Maar de afgelopen jaren is dit verwaterd. Het team is uit elkaar gevallen. De afgelopen twee jaar ben ik bezig om dit weer in gang te zetten, om het weer van de grond te krijgen. Maar dat is lastig.”

Dost kijkt daarbij ook met enige jaloezie naar andere delen van het land. “In den lande zijn flink wat teams actief die op een hoog niveau spelen. Ook in Friesland, in Sneek, heb je een team. Maar hier in Groningen hebben we dat nog niet.” Daarom trekt men deze periode langs verschillende locaties om de sport aan de man te brengen. Dinsdag is men in Selwerd, vorige maand werd er een clinic gegeven in Bedum: “Mensen waren enthousiast, ze vonden het leuk. Kijk, het probleem is een beetje dat zitvolleybal vooral gekoppeld wordt aan mensen met een beperking. En dat klopt, maar het kan ook beoefend worden door mensen die niet afhankelijk zijn van een rolstoel. Om dit op gang te helpen, daar hebben we echt een lange adem voor nodig.”

De hoop is dat er dinsdag veel belangstelling op de avond afkomt. Maar is het wellicht niet verstandig om ook langs scholen te gaan? Om kinderen tijdens lessen lichamelijke opvoeding kennis te laten maken met de sport? “Dat is een initiatief waar wij zeker voor te porren zijn. Er zijn op dat vlak allerlei mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan clinics die je bij bedrijven kunt geven, waarbij je zitvolleybal onder de aandacht brengt. Maar ik ben het met je eens. Als we het hier in Groningen op de rit hebben, dan kunnen we investeren in bijvoorbeeld het onderwijs. Als daar belangstelling is, dan komen we graag langs.”

De clinic voor zitvolleybal vindt dinsdagavond plaats in Sporthal Selwerd aan de Eikenlaan. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.