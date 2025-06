Jurgen Elshof nieuwe regiovoorzitter D66 Groningen

Jurgen Elshof - Foto via D66 Groningen

De Groningse leden van D66 hebben Jurgen Elshof gekozen tot nieuwe regiovoorzitter van D66 in de regio.

Elshof volgt Koosje van Doesen op. Zij was tijdelijk voorzitter en gaat zich nu weer richten op de afdeling in de gemeente Groningen. “Het was meer dan terecht dat Koosje voor haar inzet de afgelopen anderhalf jaar ruim applaus en bloemen kreeg”, vertelt Elshof. “Ik waardeer haar ontzettend en als haar opvolger wil ik graag verder met de open en energieke bestuurscultuur.”

Elshof was eerder Statenlid voor D66 in de provincie. Elshof noemt het versterken van de samenwerking tussen de afdelingen in de provincie en de komende verkiezingen, Tweede Kamer, Gemeenteraad in 2026 en Provinciale Statenverkiezingen in 2027 als belangrijkste prioriteiten. Daarnaast wil hij graag met een vernieuwd bestuur inzet voor ledenactiviteiten, zoals kennisrotondes en een nieuw Noordelijk D66-congres.