Jubileumwandeling door Bevrijdingsbos: “Zie wat er van de kleine boompjes is geworden”

Foto: Rieks Oijnhausen

In en rond het Bevrijdingsbos wordt zondag een jubileumwandeling gehouden ter ere van het dertigjarig bestaan van het bos.

De start vindt plaats om 10.00 uur tegenover de Stefanuskerk in Noorddijk. “We organiseren de wandeling samen met de Wijknatuurgidsen”, vertelt John van der Woude van het Bevrijdingsbos. “De wandeling is speciaal voor degenen die dertig jaar geleden certificaten hebben aangeschaft, waardoor we het bos konden realiseren. Stof dus je wandelschoenen af en kom gezellig naar het Bevrijdingsbos om te bekijken wat er van de kleine boompjes is geworden. En maak tegelijkertijd kennis met het prachtige natuurgebied waar het Bevrijdingsbos deel van uitmaakt.”

Het Bevrijdingsbos in Groningen bestaat uit 30.000 esdoorns en werd op 5 mei 1995 geopend in aanwezigheid van meer dan tweehonderd Canadese bevrijders en verzetsmensen. Het bos is een eerbetoon en dankbetuiging aan de Canadese veteranen van de Tweede Canadese Infanteriedivisie, die tussen 13 en 16 april 1945 onder leiding van generaal A.B. Matthews de stad hebben bevrijd. Met dit bos wordt de herinnering levend gehouden aan de offers die Canadezen, Polen, Belgen en andere buitenlandse militairen en de Nederlandse verzetsstrijders voor de vrijheid brachten. Door het bos loopt ook een pad met grote stenen uit tien verschillende landen, waarop de Tien rechten van het kind zijn gegraveerd. Het pad eindigt met een steen met het elfde recht: het recht van het kind om vrij en zonder angst buiten te kunnen spelen.

In 1995 was het vijftig jaar geleden dat Groningen bevrijd werd. Destijds werden er ruim 30.000 certificaten van 10 gulden verkocht, wat mede de realisatie van het Bevrijdingsbos mogelijk maakte.