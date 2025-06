Jonge vrijwilligers gezocht voor zomerse Speelfestivals

Foto: Speeltuincentrale.

De Speeltuincentrale is op zoek naar enthousiaste jongeren tussen de 14 en 27 jaar die komende zomer willen helpen met de diverse Speelfestivals in de gemeente.

Dat zijn middagen vol sport, spel en creativiteit voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, in speeltuinen verspreid door de stad. De Speelfestivals vinden vier dagen per week plaats in negen verschillende speeltuinen in Groningen, tussen 214 juli en 21 augustus.

Speelambassadeurs begeleiden de diverse activiteiten, bereiden spellen voor en zorgen voor een gezellige sfeer. Ze worden daarbij begeleid, maar kunnen ook hun eigen ideeën inbrengen. Ze krijgen een korte voorbereidingstraining plus een vrijwilligersvergoeding van 60 euro per week.

Meer informatie is te vinden op de website van de Speeltuincentrale Groningen.