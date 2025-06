Jason Dourisseau blijft hoofdcoach van Donar

Jason Dourisseau.

Jason Dourisseau is ook komend seizoen hoofdcoach van Donar. De Amerikaan, die al jaren met zijn gezin in Groningen woont, heeft zijn contract bij de basketbalclub met één seizoen verlengd.

Dourisseau was van 2009 tot 2020, op één seizoen na, speler van Donar. Vorig seizoen keerde hij terug, als assistent van hoofdcoach Andrej Stimac. In december vorig jaar nam hij het stokje over, toen Stimac bedankt werd voor bewezen diensten.

Het seizoen onder zijn leiding was wisselvallig: Donar plaatste zich weliswaar voor de Play Offs, maar bereikte de finale niet. De selectie eindigde als 14e in de BNXT League (tegen Nederlandse en Belgische topclubs), maar bereikte wel de finale om de landstitel. Die werd vervolgens verloren van de latere kampioen Heroes Den Bosch.

Het aanblijven van Dourisseau is voor het bestuur een logische keuze. Hij kent de clubcultuur door en door en heeft zich afgelopen seizoen bewezen. Veel spelers zijn echter vertrokken, dus moet een grotendeels nieuwe selectie worden samengesteld.