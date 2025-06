Jaap Schuitema overleden: “Heeft het Nederlandse jiujitsu mede vorm gegeven”

Jaap Schuitema uit Groningen is afgelopen zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden. Schuitema was een van de hoogst gegradueerde jiujitsuka’s van Nederland.

In 1987 was Schuitema de eerste in Nederland die de 5e dan bij het jiujitsu behaalde. Een ‘dan’ bij jiujitsu is een graad of niveau-aanduiding, vergelijkbaar met de zwarte band in andere vechtsporten, maar dan voor de hogere niveaus. Maar daar bleef het voor Schuitema niet bij. Drie jaar geleden, in 2022, promoveerde hij tot de 9e dan jiujitsu. Hiermee was hij een van de hoogst gegradeerde jiujitsuka’s in ons land. Daarnaast behaalde hij in verschillende andere vechtsporten gradaties, waaronder de 3e dan in het judo.

Sportschool Jaap Schuitema

Schuitema probeerde door les te geven andere mensen te inspireren en te enthousiasmeren voor de sport. Nadat hij jaren lesgegeven had in judo en jiujitsu op de Sportschool Paul van der Bor, begon hij in 1987 voor zichzelf. Met Sportschool Jaap Schuitema, sinds 2022 omgevormd tot Stichting Budo Academy Jaap Schuitema, zat hij de afgelopen jaren in Travertijnstraat 12. De sportschool groeide uit tot een begrip in de stad en omgeving.

Bondsridder Goud

Voor Judo Bond Nederland heeft Schuitema jiujitsu mede vormgegeven. Hij heeft verschillende lerarenopleidingen ontwikkeld en was meer dan dertig jaar een betrokken docent. Voor het district Noord-Nederland was hij actief als voorzitter van de District Gradencommissie Jiujitsu. Vanwege zijn grote verdiensten voor de door hem zo geliefde sport werd hij eerder al benoemd tot Bondsridder Goud.

De familie laat weten dat het afscheid op donderdag 26 juni plaatsvindt om 12.45 uur in de dojo van Budo Academy Jaap Schuitema aan de Travertijnstraat. De begrafenis vindt plaats in besloten kring.

Jiujitsu

Jiujitsu is een traditionele Japanse krijgskunst en zelfverdedigingssport. Het richt zich op het in korte tijd controleren of uitschakelen van een aanvaller door gebruik te maken van diverse technieken. Hierbij komen elementen samen uit verschillende vechtdisciplines, waaronder stoten, trappen, klemmen, worpen en verwurgingen. Het principe is om de kracht en beweging van de tegenstander te benutten en deze tegen hem of haar te keren, in plaats van puur op brute kracht te vertrouwen. Hierdoor is jiujitsu een veelzijdige sport die zowel de fysieke als mentale weerbaarheid bevordert en geschikt is voor een brede leeftijdsgroep.