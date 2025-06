Italiaans dineren hoog boven de Grote Markt

Liefhebbers van lekker eten met een mooi uitzicht konden woensdag letterlijk op hoog niveau Italiaans dineren. De locatie: midden op de Grote Markt, op een hoogte van vijftig meter.

Vanwege het 1-jarig bestaan van restaurant De Pizzabakkers Groningen vond er een bijzondere editie plaats van Dinner in the Sky, in het bruisende hart van de stad. Bij Dinner in the Sky wordt live gekookt en gedineerd op vijftig meter hoogte. Lex Russchen, eigenaar van De Pizzabakkers: “Je ziet letterlijk alles voor je neus gebeuren, dus een volledige ervaring van eten op vijftig meter hoogte.”

Zo’n grote attractie trekt vanzelfsprekend veel aandacht, ook van enkele bekende gezichten. De Bankzitters zijn een van de bekendste YouTube-kanalen van Nederland met meer dan één miljoen abonnees. Zij kwamen hier een van hun welbekende eetwedstrijden opnemen.