Internationaal muziekprogramma Noorderzon bekend

Foto: Niels Knelis voor Noorderzon

Noorderzon heeft maandag het internationale muziekprogramma voor 2025 bekendgemaakt. Onder andere Allman Brown, Zinadelphia, MT Jones, LA LOM en Hamish Hawk komen naar Groningen.

Op het openluchtpodium Apollo in het Noorderplantsoen zijn elke avond gratis concerten. Daar spelen artiesten als MT Jones, LA LOM, MJ Lenderman, Hamish Hawk, Trousdale en Hanggai.

In de spiegeltent Pollux en in de Lutherse Kerk zijn concerten waarvoor je moet betalen. In Pollux treden onder andere Zinadelphia, Chartreuse en Allman Brown op. In de Lutherse Kerk speelt pianist Zubin Kanga.

Op zondag 6 juli wordt het volledige programma bekendgemaakt, met onder meer lokale muziek op Callisto en De Raaf, voorstellingen in een zeecontainer en het kinderprogramma.