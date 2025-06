Inspectie beëindigt verscherpt toezicht bij Elker

Jeugdzorg Elker

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht bij Elker Jeugdhulp en Onderwijs in Groningen beëindigd. Dit terwijl Elker nog niet volledig voldoet aan alle eisen voor gesloten jeugdzorg.

Elker stond sinds 20 december 2024 onder verscherpt toezicht. De inspectie zag destijds grote risico’s voor de veiligheid van jongeren. Elker moest onder meer stoppen met het insluiten van jongeren op hun slaapkamer, groepsregels aanpassen en een aparte, veilige ruimte inrichten.

De groepsregels zijn inmiddels aangepast. Ook zegt Elker jongeren alleen nog in noodsituaties kortdurend in te sluiten. De aparte, veilige ruimte is er nog niet. Elker twijfelt of zo’n ruimte wel past bij hun behandelvisie en onderzoekt alternatieven.

Ondanks de openstaande punten ziet de inspectie voldoende inzet en verbetering. Ook weegt mee dat de wet mogelijk wordt aangepast. Daarom is het verscherpt toezicht op 18 juni beëindigd. De inspectie blijft Elker wel volgen en voert na de zomer opnieuw controles uit.

Elker blijft bij visie tegen insluiten

Elker laat in een reactie weten blij te zijn met de beëindiging van het verscherpt toezicht door de IGJ. Volgens de jeugdhulporganisatie zijn er de afgelopen maanden enkele veranderingen doorgevoerd. Groepsafspraken zijn nu nog meer maatwerk en opvoedkundige afspraken zijn flexibeler en beter afgestemd op individuen, stelt Elker:

“Net als de strenge afspraken die we hebben over het insluiten van jongeren. Wat niet veranderd is, is onze visie op het insluiten van jongeren. We vinden dat je kinderen niet moet willen insluiten. Ook niet als het heel erg ingewikkeld is. Dat vraagt wat, van iedereen. Wij zetten in op nabijheid, relationele veiligheid noemen we dat. Op perspectief, omdat we vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen.”