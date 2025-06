Foto’s – In vogelvlucht over de (bijna) voltooide zuidelijke ringweg

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Rijkswaterstaat heeft nieuwe luchtfoto’s gedeeld van de zuidelijke ringweg, die kijkers in vogelvlucht meenemen over het gehele gebied rond de verdiepte ligging.

De foto’s zijn vorige week gemaakt. Ze laten goed zien hoe ver het project Aanpak Ring Zuid is na de opening van het Zuiderplantsoen.

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Bij de Bornholmstraat zijn de rotondes, de oprit richting Julianaplein en de afrit naar de Europaweg goed zichtbaar. Verderop, bij de Europaweg, verdwijnt de ringweg onder de grond. Daarboven ligt nu het Zuiderplantsoen. Je kunt op deze plek zelfs met een kano over de verdiepte ligging varen.

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

In Zuiderplantsoen, hierboven te zien van het Oude Winschoterdiep tot aan de Hereweg, is het gras ingezaaid en zijn bomen en planten geplaatst. Dat alles moet nog verder groeien. Ook is te zien hoe de nieuwe Esperantotunnel onder het spoor doorgaat. Die tunnel verbindt de oost- en westkant van het park met elkaar. Zo komen de wijken Oosterpoort en De Linie weer dichter bij elkaar.

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Rijkswaterstaat sluit af met foto’s van het Julianaplein en de Julianavijver. De vijver ligt naast zwembad De Papiermolen en is nog in aanbouw. De nieuwe Maximaweg loopt over de fietstunnel aan de Maaslaan. Verderop is het nieuwe fietspad langs het Noord-Willemskanaal al open. Het voetpad bij de Julianavijver gaat binnenkort open. Bijna alles rondom het Julianaplein is nu klaar.