Hyrox Duo Event Haren afgelast vanwege hitte

Bij Hyrox loop je onder andere een afstand met gewichten. Foto: HybridFitty - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145705193

Het Hyrox Duo Event dat zondag gehouden zou worden bij Bodyfit Haren op sportpark De Koepel gaat niet door vanwege de tropische temperaturen. Dat laat het bedrijf op sociale media weten.

“Met pijn in ons hart moeten we jullie vertellen dat het evenement helaas moet worden afgelast”, schrijft Bodyfit Haren. “De verwachting is dat de temperatuur boven de 30 graden komt te liggen. De veiligheid en gezondheid van deelnemers, medewerkers en toeschouwers staan bij ons altijd op de eerste plaats. Na overleg met onze medische experts, en op basis van de huidige richtlijnen, hebben we besloten dat het onverantwoord is om dit evenement onder deze omstandigheden door te laten gaan.”

Bodyfit Haren is sinds enige tijd een officiële Hyrox-partner. Op sportpark De Koepel hebben ze een outdoor trainingsplaats gerealiseerd, waarvan een deel overkapt is. Hyrox heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. Tijdens het ‘hyroxen’ start je altijd met één kilometer hardlopen, gevolgd door één fitnessoefening. Dit herhaal je acht keer, wat neerkomt op acht kilometer rennen en acht verschillende fitnessoefeningen. Voorbeelden van de fitnessoefeningen zijn duizend meter roeien, tweehonderd meter met gewichten lopen, vijftig meter slee trekken en vijftig meter slee duwen.

Bodyfit Haren laat weten dat er een nieuwe datum gepland zal worden. Mensen die zich hebben ingeschreven, ontvangen binnenkort bericht met meer informatie.