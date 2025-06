Hunzefestival bij Het Groninger Landschap: “Kinderen de natuur laten beleven”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij bezoekerscentrum Reitdiep van natuurorganisatie Het Groninger Landschap in Noorderhoogebrug vindt deze zondag het Hunzefestival plaats. Volgens Jasper van der Schot van de organisatie wacht bezoekers een uitgebreid programma.

Jasper, zijn jullie er al helemaal klaar voor?

“Absoluut. Gisteren hebben we de laatste tenten en marktkramen opgezet. Vanochtend worden deze ingericht. In de kramen komen bijvoorbeeld verschillende streekwaren te liggen. En ook is de gemeente Groningen aanwezig om informatie en voorlichting te geven hoe je met natuur om moet gaan.”

Het festival bestaat dus niet alleen uit klimmen en spelen?

“Uiteraard hebben we veel spelactiviteiten. Kinderen kunnen broodjes bakken, haaientanden zoeken en zaadbommetjes maken. Maar we hebben inderdaad ook een markt. De kaasboer zal daar bijvoorbeeld aanwezig zijn, maar ook een imker en de gemeente zijn present. En je kunt er een hapje en drankje krijgen. De mensen van de plaatselijke molen zullen bijvoorbeeld pannenkoeken bakken en er zullen ijsjes zijn.”

Het is niet de eerste keer dat dit festival plaatsvindt, hè?

“Ik denk dat dit al de twaalfde editie is. In het begin droeg dit festival de naam ‘Midzomerfestival’, maar op een gegeven moment hebben we de naam veranderd in Hunzefestival. Zelf ben ik voor de zevende keer betrokken bij het festival. Ik ben vrijwilliger bij Het Groninger Landschap, ik woon in de buurt en ben op die manier betrokken geraakt. Elk jaar zie je dat het een groot succes is waar veel mensen op af komen.”

Wat willen jullie met het festival bereiken?

“Toen we deze editie gingen organiseren, zijn we gaan nadenken over wat we wilden toevoegen en of we nieuwe dingen konden bedenken. Wat we namelijk heel belangrijk vinden – en dat is ook het doel van dit festival – is dat we kinderen de natuur laten beleven samen met hun ouders. Dat kinderen kunnen spelen in de natuur, dat ze de flora en fauna leren kennen. Dat is een groot goed in tijden waarin tablets en smartphones belangrijk zijn. En je mag daarom vandaag ook vies worden.”

Het slootje springen is ook een onderdeel, hè?

“Klopt. Kinderen vanaf 2 of 3 jaar zijn welkom. Zij mogen uiteraard niet slootje springen; dat is alleen voor de kinderen met een zwemdiploma. We hebben bij het bezoekerscentrum douches, dus je hoeft na afloop niet smerig naar huis. Wij hopen dat het vandaag een mooie dag gaat worden.”

Het Hunzefestival begint om 11:00 uur en duurt tot 17:00 uur.

Luister hieronder naar Van der Schot die zaterdag te gast was in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’:

OOG maakte enkele jaren geleden een reportage over het festival: