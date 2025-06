Huizenprijzen in Groningen stijgen harder dan landelijk gemiddelde

In het eerste kwartaal van 2025 zijn de huizenprijzen in de gemeente Groningen met 12,1 procent gestegen, duidelijk meer dan het landelijke gemiddelde. Ook in de rest van de provincie gingen de huizenprijzen rap omhoog.

Het CBS en het Kadaster brachten de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in 317 gemeenten in beeld over het afgelopen kwartaal.

Net als in onze gemeente stegen ook in de rest van de provincie Groningen de prijzen flink. In de provincie als geheel gingen de woningprijzen met 11,9 procent omhoog. In Het Hogeland was de stijging zelfs 16,6 procent. In Westerwolde ging het om 15,8 procent.

De grootste stijging in Nederland vond plaats in Bunnik, met 19,8 procent. Ook Waddinxveen (18,7 procent) en Gouda (18 procent) zaten in de top. Alleen op Texel en in Vught daalden de prijzen licht.

De woningprijzen bereikten medio 2022 landelijk een piek. Daarna daalden de prijzen enige tijd. Sinds halverwege 2023 is er weer sprake van stijging, vooral in grotere gemeenten. In kleinere plaatsen bleef een echte daling vaak uit. Daar vlakte de stijging vooral af.