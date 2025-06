Honderden kinderen bezoeken Hunzefestival: “Dit type festival is best wel uniek”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op het terrein van Bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap bij Noorderhoogebrug vond zondag het Hunzefestival plaats. Volgens Michel van Roon van de natuurorganisatie was de dag een succes.

Michel, hoeveel bezoekers hebben jullie vandaag mogen verwelkomen?

“Het gaat om ongeveer zevenhonderd bezoekers. Dat is een aantal waar we tevreden mee zijn. Zeker vanochtend was het warm. Wat ga je dan op zo’n dag doen? Ga je naar het zwembad of ga je naar Het Groninger Landschap? Wat we zagen, is dat er veel gemotiveerde kinderen aan de poort verschenen. En dat is wel opmerkelijk. Normaal is het bij dergelijke evenementen zo dat ouders hun kinderen op sleeptouw nemen. Maar hier is het precies andersom: de kinderen trokken hun ouders mee. Dat krijg ik ook te horen van ouders: ‘We moesten hier vandaag naartoe’.”

Jullie hadden vandaag ook een behoorlijk uitgebreid programma, toch?

“Het doel van dit evenement is kinderen kennis laten maken met de natuur. Kinderen konden bijvoorbeeld in de sloot springen. Maar de gedachte die daarachter zit, is om kinderen bewust te maken van wat een sloot eigenlijk is. En dan komen ze tot de ontdekking dat er in die sloot allerlei dieren leven en wonen. En dat er bij de sloot planten groeien die juist daar groeien omdat er water in de buurt is. Andere succesvolle onderdelen in ons programma waren het vangen van vissen, het zoeken naar haaientanden, het uitpluizen van braakballen, brood bakken en zaadbommen maken.”

Hoe waardevol is dit evenement?

“Met dit festival laten we kinderen uit de omgeving van Noorderhoogebrug, waaronder de stad, kennismaken met hoe mooi de natuur is. Om een voorbeeld te geven: zojuist om 17.00 uur hebben we het festival afgesloten. De hele dag zijn kinderen bezig geweest om waterdieren te vangen en over te brengen naar aquaria. Ik wilde rond 17.00 uur beginnen met opruimen, maar de kinderen waren nog steeds bezig. Ze zijn er niet weg te slaan. Dus ik ben maar afgedropen. Dat klinkt een beetje negatief, maar dit is natuurlijk voor ons het grootste compliment dat we kunnen krijgen.”

Dus als ik het zou samenvatten als een festival dat bedoeld is om kennis te maken met je omgeving en om dit te koesteren, dan zit ik redelijk goed?

“Absoluut. Het Hunzefestival bestaat al heel wat jaren. Voorheen droeg het de naam ‘Midzomerfestival’ en duurde het twee dagen. Er zijn jaren geweest dat ik in de dagen voorafgaand aan het festival langs scholen trok om kinderen te vertellen over de natuur. De Rijksuniversiteit is op een gegeven moment onderzoek gaan doen naar de effecten van deze lessen. Daaruit bleek dat ze mij als gastdocent het cijfer 9 gaven. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat kinderen in hun gedrag zich, vanwege de lessen en het bezoek aan het festival, milieuvriendelijker gedroegen. Er werd rekening gehouden met vogels, planten en zoogdieren.”

De kinderen die vandaag bij jullie op bezoek waren, zijn de ministers en premiers van morgen. Hoe hoopvol is dat?

“Ik moet even denken aan de Oostvaardersplassen. Aanvankelijk was dit terrein bedoeld om als industrieterrein te fungeren. Toen de spoorlijn van Almere naar Lelystad werd aangelegd, besloot toenmalig minister Henk Zeevalking (D66) het tracé van deze lijn om de Oostvaardersplassen heen te leggen. Op jonge leeftijd was Zeevalking actief geweest in een jeugdorganisatie die zich bezighield met natuur. Het is een heel mooi voorbeeld dat er op jonge leeftijd een zaadje is geplant. Dat betekent dat ik daarom ook alle vertrouwen heb in de toekomst.”

Welke reacties heb je vandaag gehoord van ouders en kinderen?

“Ik heb hele positieve geluiden gehoord. Ik heb huilende kinderen gezien die niet weg wilden. Ik heb ouders gehoord die van plan waren om maar voor een uurtje naar het festival te gaan, maar die veel langer bleven omdat hun kroost het zo naar de zin had. Kortom, een succes.”

Als Het Groninger Landschap zijn jullie één van de provinciale natuurorganisaties. Hoe uniek zijn jullie met dit festival?

“Er zijn jaren geweest dat we naast het Hunze- of Midzomerfestival nog drie andere festivals organiseerden die zich richtten op kinderen. Daarmee trokken we gemiddeld zo’n negenduizend bezoekers. Daarmee waren we echt uniek. Dit jaar hebben we twee festivals. Daarmee zijn we nog steeds uniek. Vooral om het feit dat we ons hiermee specifiek richten op de jongste inwoners. En voor ons is het een feestje om zoveel enthousiasme te zien. Dat geeft veel energie.”

