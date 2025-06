Herinneringssteen voor verzetsstrijder Anda Kerkhoven onthuld op Noorderbegraafplaats

Foto: Henk Bakker

Op de Noorderbegraafplaats is afgelopen zondag een herinneringssteen onthuld voor Anda Kerkhoven, precies tachtig jaar na haar begrafenis.

Tijdens de ceremonie werd verteld over haar leven. Ook droeg dichter Renée Luth een gedicht voor.

Kerkhoven lag sinds 1945 begraven op de begraafplaats, maar in 1967 is haar lichaam overgebracht naar de Erebegraafplaats in Loenen. Op de lege plek is nu een steen geplaatst ter nagedachtenis.

Kerkhoven was een pacifistische verzetsvrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werkte als koerierster voor een verzetsgroep in Stad. In december 1944 werd ze opgepakt en gemarteld, maar ze gaf niets prijs. Op 19 maart 1945 werd ze in Glimmen doodgeschoten door Nederlandse medewerkers van de Sicherheitsdienst.