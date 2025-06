Helperzoom en Verlengde Lodewijkstraat afgesloten wegens werkzaamheden Esperantotunnel

Foto: Rieks Oijnhausen

De Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat zijn nabij de Esperantotunnel afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden. De afsluiting duurt enkele weken.

Vorig jaar november werden bij de Esperantotunnel verzakkingen geconstateerd. Het treinverkeer werd meerdere dagen stilgelegd en voor de zekerheid ging ook de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg enkele uren dicht. Combinatie Herepoort ging samen met spoorbeheerder ProRail met man en macht aan de slag om de situatie te stabiliseren. Het betrof een tijdelijke oplossing die de situatie niet geschikt maakte voor jarenlang intensief gebruik van het spoor.

Omdat er in deze periode geen treinen rijden tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark, vanwege de ombouw van het Hoofdstation, is besloten om bij de Esperantotunnel herstelwerkzaamheden uit te voeren. Dit voorkomt dat het spoor in de toekomst langdurig buiten gebruik moet worden genomen. De afgelopen dagen zijn de werkzaamheden voorbereid. Vanaf nu wordt er dag en nacht gewerkt aan het opnieuw opbouwen van de grond rond het spoor. Vanwege de werkzaamheden zijn de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom ter hoogte van de tunnel afgesloten.

De planning is dat de Verlengde Lodewijkstraat op 11 juli weer gebruikt kan worden. De Helperzoom gaat op 19 juli weer open.