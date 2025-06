‘Helft van praktijkdocenten journalistiek van de RUG stapt op’

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De helft van de praktijkdocenten journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen stapt op vanwege de nieuwe zzp-wet. Dat komt omdat de fiscus sinds dit jaar extra let op freelancers. Dat meldt de Ukrant.

De belastingdienst kijkt scherper naar de manier waarop freelancers worden ingezet om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Op de RUG levert dit problemen op bij onder anderen praktijkdocenten. Die mogen sinds dit jaar niet meer als freelancer voor de universiteit werken. Het gaat onder meer om praktijkdocenten die werkzaam zijn in hun vakgebied en lesgeven aan de RUG. Dit is vooral het geval bij de masteropleiding journalistiek, onderdeel van media studies.

De opleiding wordt hoog gewaardeerd in de keuzegidsen. Maar na dit academisch jaar stoppen vijf praktijkdocenten; dat is de helft van alle docenten van de master opleiding. De universiteit kan hen namelijk nog geen zekerheid bieden over hun gewerkte uren en hun salaris.

RUG-woordvoerder Anja Hulshof laat aan de Ukrant weten dat alle praktijkdocenten een ‘aanbod hebben ontvangen’ voor volgend academisch jaar. ‘De RUG wil graag dat ze blijven. Maar zoals het er nu voorstaat, vertrekken er in ieder geval vijf.” Volgens de universiteit zal dit geen gevolgen hebben voor het onderwijs.