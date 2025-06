Haren de Krant bestaat 30 jaar: “Korte lijntjes en lage kosten”

Haren de Krant bestaat 30 jaar. Dat wordt vrijdag de hele dag gevierd in het Clockhuys in Haren met een talkshow en diverse optredens.

Hein Bloemink begon de krant in 1995. “Wat was ik trots dat ik een eigen krant had”. Haren had meerdere lokale kranten. Op een gegeven moment zelfs vier.

Maar alleen Haren de Krant heeft het overleefd. “Ik maak de krant alleen, ik doe de advertentieverkoop alleen, ik stuur de bezorgers aan”, aldus Bloemink. “Dat klinkt misschien grappig, zo van een Malle Pietje die in zijn eentje een krant maakt. Maar het maakt de krant ook sterk. Ik geeft toe: Als ik beide benen breek hebben we een vraagstuk. Maar in het algemeen is dat er hele korte lijntjes zijn met lage kosten”.

Volgens Bloemink zijn de inwoners van Haren belangrijk voor de inhoud van zijn maandblad. “De overeenkomst die je ziet tussen de Harenaars is dat ze gevoel hebben voor hun leefomgeving en dat ze daar hun steentje aan willen bijdragen”.

Bloemink wil nog een tijd door gaan en dat er dan een overnamekandidaat is: “Als ik er mee stop hoop ik dat ik iemand anders kan vinden die zijn eenmanszaak wil inrichten rond de lokale journalistiek. Want die heeft de toekomst”.