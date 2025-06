GVAV Rapiditas blijft tweedeklasser na winst op SC Stadspark

Foto Andor Heij. SC Stadspark - GVAV Rapiditas

GVAV Rapiditas heeft zich zondag via de nacompetitie gehandhaafd in de tweede klasse. Op sportpark het Noorden werd in de finale SC Stadspark met 5-2 verslagen. Stadspark blijft daardoor zondag derdeklasser.

Het was een terechte overwinning in een vermakelijke pot voetbal, waarin Stadspark beter opende. Op aangeven van Cedwin Tel kopte Winston Bendt na 8 minuten binnen: 1-0. In de 21e minuut viel de gelijkmaker. Sem Poelstra, die daarvoor de onderkant van de lat trof, schoot raak.

GVAV beter

GVAV werd beter met een paar dikke kansen voor de naar Heerenveen O-21 vertrekkende Clayton Bonevacia. Zo schoot hij op de paal. Bonevacia scoorde na 38 minuten wel. Hij liet de Stadspark defensie zijn hakken zien en schoot in de verre hoek. Op slag van rust viel de 2-2. Specialist Michel Boonstra schoot een vrije trap fraai in de touwen.

Beslissing

Na de hervatting kwam GVAV vlot weer op voorsprong. Sverre Beijl werd één op één met Stadspark doelman Maik Timmer gezet en rondde het af: 2-3. Bonevacia tikte na 63 minuten de 2-4 in het doel, na voorbereidend werk van Poelstra. GVAV kwam nauwelijks meer in de problemen en in blessuretijd had Sofyan Dafallah het slotakkoord in huis: 2-5.

Meer diepte

“In vergelijking met de wedstrijd vorige week tegen Twedo zat er meer diepte in het spel”, verklaarde GVAV trainer Anne Semplonis de eenvoudige zege. “We wisselden goed van kant en het was aanvallend beter. Een verschil was ook dat enkele spelers die toen na een uur invielen nu in de basis stonden”.

Semplonius stopt als assistent bij Heerenveen O-21 en gaat zich helemaal op GVAV richten. “GVAV speelt volgend seizoen in de tweede klasse op zaterdag en Heerenveen speelt ook op zaterdag. Dat is niet te combineren”.

Hoger niveau

“Hoogstwaarschijnlijk is het niveau in de zaterdag tweede klasse hoger dan op zondag, maar onze groep is volgend seizoen wat sterker”, vervolgde Semplonius. “Met een goede wil kun je het iedere tegenstander moeilijk maken. Ik kijk er naar uit om volgend seizoen stappen te maken en er over een paar jaar wat moois van te maken”.

Vorig seizoen was er een grote leegloop bij GVAV en de club werd als potentiële degradant gezien. “Mensen zeiden dat ik gek was dat ik er aan begon, maar het is toch gelukt”.

SC Stadspark – GVAV Rapiditas 2-5. 8. Winston Bendt 1-0. 21. Sem Poelstra 1-1. 38. Clayton Bonevacia 1-2. 45+2. Michel Boonstra 2-2. 48 Sverre Beijl 2-3. 63. Clayton Bonevacia 2-4. 90+2. Sofyan Dafallah 2-5. Scheidsrechter: Demir Guberink. Toeschouwers: 600.