GSV kroont zich opnieuw tot Nederlands kampioen schoolschaken; De Fontein uit Ten Boer vijftiende

Het winnende team van GSV dat zaterdag Nederlands Kampioen werd. Photo Credit: Prasobh Allways

Voor de tweede keer in de geschiedenis heeft de Groninger Schoolvereniging (GSV) het Nederlands kampioenschap schoolschaken gewonnen. Basisschool De Fontein uit Ten Boer behaalde een verdienstelijke vijftiende plaats.

“Ik ben superblij voor en trots op de leerlingen,” laat Geon Knol van GSV weten. “Mijn eerste reactie is dat we volkomen en op een overtuigende manier Nederlands kampioen zijn geworden. En in zekere zin is er revanche gepleegd. Een team bestaat uit vier spelers. Van het winnende team deden er vorig jaar ook drie mee, zij werden toen tweede. Dus ja, supertrots.”

De finale van het NK Schoolschaak basisonderwijs werd afgelopen zaterdag gespeeld in het schoolgebouw van de Rivers International School in Arnhem. Knol: “Aan het begin van het toernooi waren er meer dan 2.300 teams in de race voor de titel. Via een kampioenschap in de stad, een provinciale voorronde, het noordelijk kampioenschap en het spelen van een halve finale kwamen we zaterdag in de finale terecht. Naast ons waren er nog 23 andere teams aanwezig.”

GSV met twee teams

Onder die teams was veel Groningse inbreng. GSV had namelijk ook nog een tweede team: “Zij zijn uiteindelijk vierde geworden. En dat is wel heel bijzonder hoor. Wij opereren heel duidelijk in de breedte. Schaken is enorm populair in Groningen; het gaat in onze provincie echt als een speer. En dat zie je nu terug op zo’n kampioenschap.” Daarnaast waren de Joseph Haydnschool en een team van basisschool De Fontein uit Ten Boer aanwezig.

“Ten Boer? Waar ligt dat?”

Ook in Ten Boer was er blijdschap. “De kinderen hebben het boven verwachting goed gedaan,” vertelt Roelof Kroon, die het Ten Boerster team heeft begeleid. “We hebben een leuke dag gehad, en er waren zelfs fans meegereisd: een opa en oma van één van de deelnemers waren aanwezig voor de support.” Het team begon goed aan de wedstrijd. “Daardoor moesten ze daarna tegen sterkere scholen spelen. Dan moet je denken aan de internationale scholen uit Amsterdam en Utrecht. En wat je dan krijgt is dat die leerlingen zoiets hebben van, Ten Boer? Waar ligt dat? Dus we hebben het dorp gisteren echt flink op de kaart gezet, haha.”

Levensles

Tegen de prominente scholen werd vervolgens een aantal keren verloren. Kroon: “En wat je op dat moment zag, is dat we een heel leuk team hebben. Als we winnen, dan kunnen ze samen er prima een feestje van maken. Maar als het even tegenzit, dan kan dit team elkaar ook heel goed stimuleren. Tegen Amsterdam en Muiden werd er bijvoorbeeld verloren. Maar onderling praten ze dan met elkaar. En zo werd de laatste wedstrijd gewonnen. Ze hebben het geenszins laten lopen. En daarmee zit er ook een mooie levensles in: dat als het bij iemand wat tegenzit, jij zo iemand kunt helpen om het een positieve draai te geven.”

De Fontein werd uiteindelijk vijftiende. “Tien jaar geleden zijn we begonnen met het geven van schaaklessen. De huidige groep bestaat uit kinderen die op school schaken, maar ook lid zijn van een schaakclub. Met een vijftiende plek ben ik overigens erg tevreden. Ze hebben het supergoed gedaan. Het voordeel is dat dit team volgend jaar nog een keer mee kan doen. Dus wie weet wat er nog meer mogelijk is. En weet je wat een leuk detail is? Eén van de kinderen die met de GSV kampioen is geworden, woont in Ten Boer.”

Washington?

Terug naar Knol: “Als je wint, dan is het feest. Op de terugreis naar Groningen zijn we wezen eten in een pizzeria. Dus we hebben het avontuur ook op een mooie manier afgesloten. En wellicht zit er nog iets in het vat. Nu we dit kampioenschap gewonnen hebben, is er de mogelijkheid dat we in Washington mee kunnen doen aan een wereldkampioenschap. Dat vindt straks plaats in augustus. Of dit gaat lukken, is nog even puzzelen. De reguliere plekken voor dit kampioenschap, waar behalve basisscholen ook middelbare scholen in actie komen, zijn al vergeven, maar er zijn nog wildcards beschikbaar. Dus komende dagen gaan we hiermee aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden zijn.”