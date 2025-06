foto: Roel Breet

Maandagavond is in een groot deel van het zuiden van de stad, de stroom uitgevallen. Huishoudens met postcode 9721 zijn getroffen door de storing. Deze postcode beslaat de wijken Herewegwijk, Sterrebosbuurt, Helpman en de Rivierenbuurt.

Rond half negen viel in meerdere wijken de stroom uit. De oorzaak van de storing is volgens netbeheerder Enexis onbekend. De storing is inmiddels verholpen.