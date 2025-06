Grote Markt wordt komende zondag basketbalarena: “Populariteit van 3×3 neemt toe”

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt vindt komende zondag de 3x3NL Tour plaats. Daarvoor wordt het plein omgetoverd tot een grote basketbalarena. Een gesprek met voorzitter Carlinde Zijlstra van de organisatie.

Carlinde, hoe gaat het er komende zondag uitzien?

“Vorig jaar werd het evenement sinds lange tijd weer in Groningen gehouden. Vorig jaar zomer hadden we vijf banen en zo’n tweehonderd deelnemers. Dit jaar wilden we graag wat groter zijn en het is gelukt om het aantal banen uit te breiden naar zeven. Behalve de banen voor het Stadhuis wordt er nu ook aan de zijkant gebasketbald. Door die extra velden hebben we extra ruimte voor deelnemers, in totaal plek voor zo’n 280 tot 300 deelnemers. Die plekken zijn ook allemaal uitverkocht. Wat we dit jaar niet hebben, zijn startplekken voor rolstoelbasketballers.”

Wat is 3×3 basketbal?

3×3 Basketbal is een snellere en meer dynamische variant van het traditionele 5-tegen-5 basketbal. Het wordt gespeeld op een half basketbalveld met twee teams van elk drie spelers. Een wedstrijd duurt maximaal 10 minuten of totdat een team 21 punten heeft gescoord. 3×3 Basketbal wordt omschreven als de urban-variant van het basketbal. De sport staat sinds vorig jaar zomer in de schijnwerpers toen Nederland verrassend goud won op de Olympische Spelen in Parijs.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Toen jullie bekendmaakten dat dit opnieuw plaats zou vinden, liep het toen gelijk storm?

“Ja, toch wel. Voor dit evenement hoef je niet aangesloten te zijn bij een vereniging; iedereen kon zich hiervoor aanmelden. Er wordt in verschillende competities en leeftijdscategorieën gespeeld. En je kunt ook iets winnen: als je namelijk goed presteert, kun je een ticket bemachtigen voor het NK dat later deze zomer in Amsterdam wordt gehouden. Doe je op het NK goede zaken, dan liggen er starttickets voor je klaar voor de Europese Kampioenschappen. Groningen is een van de steden waar de 3x3NL Tour plaatsvindt. Naast Heerenveen is het de enige locatie in het Noorden, dus je ziet dat er vanuit de provincie veel animo is.”

Ik kan me uit gesprekken van vorig jaar herinneren dat er dit jaar de wens lag om een meerdaags evenement te organiseren…

“Die wens is er nog steeds. Dit seizoen bleek het echter moeilijk te regelen. Groningen is vorig jaar als locatie toegevoegd en we hebben dit jaar opnieuw een plek gekregen in de Tour, maar het bleek lastig om een meerdaags evenement in de agenda van deze Tour op te nemen. Er hangt ook een financieel vraagstuk aan vast. Vorig jaar bleek het vinden van sponsoren lastig; dit jaar is dat veel beter gegaan. De provincie en de gemeente hebben bijvoorbeeld subsidies gegeven, wat ons veel zekerheid heeft gegeven. Dat is ook de reden waarom we het aantal velden hebben kunnen uitbreiden en wat meer kunnen doen aan de uitstraling.”

Dus het zou heel goed kunnen dat er volgend jaar wel een meerdaags evenement komt?

“Dit jaar beschouwen we als een tussenstap; we zijn wat groter dan vorig jaar. En inderdaad: volgend jaar hopen we een meerdaags evenement neer te kunnen zetten. Nu we de zekerheid hebben van subsidies en sponsoren, biedt dat zekerheid. Dan zouden we er ook echt een arena van kunnen maken met tribunes, waardoor het een ware happening wordt.”

De sport 3×3 staat sinds vorig jaar helemaal op de radar naar aanleiding van successen op de Olympische Spelen in Parijs. Ik kan ook verwijzen naar het WK in Mongolië, waarbij de Nederlandse mannen gisteren furore maakten tegen Litouwen en Groot-Brittannië. Merk je ook dat de sport in de lift zit?

“Ja, absoluut. Als ik kijk naar de aanmeldingen voor ons evenement, het liep echt storm. Maar ook qua bekendheid: ik hoef nu niet meer uit te leggen aan familie en vrienden wat 3×3 is. Het is een hele leuke, aantrekkelijke sport waar je veel uit kunt halen. Maar om heel eerlijk te zijn: wij zijn niet de enige organisatie in Groningen die iets met 3×3 doet; er vinden meer wedstrijden en competities plaats. Je merkt dat de sport groeit. En ik vind het ook mooi dat de politiek dit ziet. We hebben flink wat contact gehad met Jim Lo-A-Njoe van D66, die zich sterk maakt voor 3×3 en de urban sports, waarbij hij ook graag wil dat je deze sport in de openbare ruimte kunt beoefenen. Dat zijn hele mooie initiatieven.”

Een basketbalarena op de Grote Markt: is publiek zondag welkom?

“Uiteraard is publiek welkom. We beginnen om 10.00 uur en de wedstrijden duren naar verwachting tot ongeveer 19.00 uur. Het lijkt zonnig en warm te gaan worden. Mocht het onverhoopt qua weer tegenvallen, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid waarbij we dan binnen in de ACLO gaan spelen. Maar uiteraard hopen we op de Grote Markt, waarbij er hopelijk ook veel publiek komt kijken. Iedereen is van harte welkom.”