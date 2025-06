Groningse Vierdaagse in aantocht: “Als je wandelt zie je hoe prachtig het hier is”

Peter, zijn nicht en een vriendin tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Foto: eigen foto / ingezonden

Over precies twee maanden vindt de eerste editie van de Groningse Vierdaagse plaats. Volgens de organisatie is er veel belangstelling voor het evenement. Maar wat maakt wandelen zo leuk? En hoe bereid je je op zo’n vierdaagse voor? Een gesprek met Peter Bruinewoud, die zich volop aan het voorbereiden is.

Peter, jij bent een liefhebber van wandelen, hè?

“Dat klopt. Eigenlijk heeft dat er bij mij ook altijd wel ingezeten. Vroeger op school hadden we de Avondvierdaagse. Ik vond het altijd erg leuk om daaraan mee te doen. Maar eigenlijk heb ik de smaak pas sinds drie jaar te pakken. De Nijmeegse Vierdaagse stond al langere tijd op mijn bucketlist: dat wilde ik graag eens doen. Een nicht van mij had deze tocht al eens gelopen. Ze hoorde van mijn bucketlist en heeft er vervolgens voor gezorgd dat ik mij aangemeld heb.”

Hoe bereid je je op zoiets voor?

“Het begint met het kopen van goede wandelschoenen bij een gespecialiseerde winkel. Ook het dragen van goede wandelsokken is belangrijk. En vervolgens ga je kilometers maken. Het is belangrijk om flink wat te oefenen. Mijn eerste Nijmeegse Vierdaagse werd overigens geen succes. De eerste dag werd toen vanwege de warmte afgelast. Op de tweede dag heb ik de tocht uitgelopen, maar ik merkte dat ik een blaar had op mijn voet. Ik ben toen op de Wedren naar de EHBO gegaan. Zij zaten daar in een tent waar de temperatuur flink was opgelopen. Ondertussen ben ik ook hartpatiënt. Ik werd daar niet lekker en ging onderuit. Omdat ik dus hartpatiënt ben, ben ik met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. De cardioloog heeft mij toen geadviseerd om niet door te lopen. Met lood in de schoenen ben ik toen naar huis gegaan. Maar ondanks dat ik toen maar één dag gelopen heb, heeft het wel de wandelkoorts aangewakkerd.”

Wat is er zo leuk aan wandelen?

“Ik denk dat je twee type wandelaars hebt. Je hebt een groep die bijvoorbeeld de vijftig kilometer loopt. Zij zijn om 11.30 uur bij de finish terwijl de finishstreep pas om 12.00 uur opengaat: de zogeheten snelwandelaars. Ik ben van het type dat juist wil genieten. Als ik gemiddeld vijf kilometer per uur loop, dan ben ik helemaal tevreden. En wat het zo leuk maakt? Als je in de auto rijdt, dan vliegt de omgeving aan je voorbij. Ook als je op de fiets zit, dan is de neiging om ergens af te stappen niet altijd aanwezig. Terwijl als je loopt: je ziet zoveel. Vogels en andere dieren, een mooi vergezicht, een mooie tuin of een bord met toeristische informatie. Ik vind dat heerlijk.”

Genieten?

“Ja, toch wel. Ik ben iemand die ’s ochtends altijd om 06.00 uur wakker is. Als ik op een zaterdag of zondag niks te doen heb, dan vertrek ik mooi vroeg van huis. Wandelschoenen aan en dan op naar Haren. En dan via Glimmen, Noordlaren naar Zuidlaren. Als ik dan geen zin meer heb, ga ik met de bus weer terug naar de stad. Heb ik nog wel motivatie, dan loop ik via Eelde terug. En onderweg zijn er genoeg plekjes waar je een kopje koffie kunt drinken of wat kunt eten. In Zuidlaren is de kraam van de Belg Waterloo te vinden. Milano begroet me dan en zegt: ‘Hè broer, hoe ben jij hier?’ Dan vertel ik dat ik ben komen lopen. De verbazing op de gezichten vind ik dan prachtig.”

Dat de vierdaagse deze zomer in Groningen wordt gehouden, is mede aan jou te danken, omdat je vorig jaar op onze website je verbaasde dat Groningen zoiets niet heeft…

“Als je mee wilt doen aan de Nijmeegse Vierdaagse betaal je 115 euro inschrijfkosten. Je hebt dan ook nog reiskosten, overnachtingskosten en je wilt ook wat eten en drinken. In zo’n week ben je al snel 750 euro kwijt. En met dat bedrag heb je een hele gemiddelde overnachtingsplek. Het kost veel geld. Toen dacht ik: waarom hebben we zoiets niet in Groningen? Vier dagen wandelen door je eigen achtertuin, langs mooie plekken en prachtige dorpjes. Toen ik dat opperde, was men al bezig om zoiets op te zetten. Sterker nog, men was er al behoorlijk ver mee. Maar ik denk dat mijn uitspraak hen wel gemotiveerd heeft. Ik heb sindsdien ook goede contacten met hen.”

Met het aantal aanmeldingen gaat het dus ook goed?

“Op dit moment hebben zich rond de duizend deelnemers aangemeld voor de tocht. Verreweg de meeste deelnemers schrijven zich in voor de twintig kilometer. We krijgen ook vragen van mensen die zich bijvoorbeeld ingeschreven hebben voor de veertig kilometer, of zij wellicht op een bepaalde dag ook de twintig mogen lopen. Daarvan zeggen wij: dat mag, maar zolang er plaats is. Elke afstand heeft een maximum aantal deelnemers. Daar moet de organisatie zich aan houden.”

Komen op plekken waar je nog niet eerder bent geweest, wandelen door mooie dorpjes… stel dat er mensen zijn die nog twijfelen. Waarom zou iemand mee moeten doen?

“Wat in augustus gaat gebeuren, zal niet direct dezelfde sfeer hebben als de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ik verwacht op en rond de Grote Markt wel een mooi feest. Je vertrekt en finisht elke dag op de Grote Markt. Elke dag wordt er een andere route gelopen. Het is een hele mooie manier om de omgeving te verkennen en te ontdekken. Wat de organisatie heel goed heeft gedaan, is de mogelijkheid bieden om het mogelijk te maken om één dag mee te lopen. Dit kan op de laatste dag. Op die manier kun je sfeer proeven. En hopelijk overtuigt dat om volgend jaar volwaardig mee te doen.”

Hoe bereid je je op zo’n tocht voor?

“Wat ik al zei, het begint met goede wandelschoenen en wandelsokken. Houd er ook rekening mee dat je schoenen iets te groot zijn. Tijdens het wandelen zetten je voeten uit. En ga vervolgens lekker wandelen. Maak mooie rondjes. Begin eens met het lopen van een wandeling van tien kilometer. Overigens denk ik wel dat je niet te zwaar moet gaan tillen aan het aantal kilometers dat je loopt. Plezier hebben en genieten is veel belangrijker. Ga gewoon lekker op pad en je ziet wel waar je strandt. Wel denk ik dat het belangrijk is dat je gemiddeld twee keer per week een wat langere wandeling maakt.”

Kun je qua voorbereiding misschien ook meedoen aan eendaagse- of meerdaagse tochten elders in het land?

“Dat is zeker heel leuk. Ik heb laatst een tocht in Tynaarlo gelopen. Zelf ben ik lid van de Wandelbond, en ik zie dat zij heel veel tips delen over evenementen die plaatsvinden. En dat is gigantisch. Elke week is er wel ergens een wandelevenement te vinden. En dat kan zeker helpen bij een goede voorbereiding op de wandelvierdaagse.”

Wat je ook ziet is dat wandelen niet alleen iets is voor de grijze inwoners, hè?

“Absoluut niet. Zelf ben ik actief bij speeltuinvereniging De Hoogte. We hebben daar een groepje dames die bijvoorbeeld elke week wandelingen maakt. Maar je zag het afgelopen week ook bij Alpe d’HuZes. Mensen, alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd, die voor het goede doel deze berg beklimmen. En weet je wat zo leuk is? Je doet het met elkaar. Je bent heel snel familie van elkaar. En de sfeer is fantastisch. Dat heb ik afgelopen jaar ook in Nijmegen ervaren, toen ik de tocht wel volbracht had: iedereen is zo ontzettend leuk en aardig tegen elkaar. Er is even geen ruzie, oorlog en gemor. Er is even wereldvrede. En het is heel fijn om daar onderdeel van te mogen zijn.”

In augustus kan het warm zijn. Ben je daar ook bang voor?

“Dat is iets wat we niet weten. Ook hierbij is de Nijmeegse Vierdaagse weer een mooi voorbeeld. Er zijn edities dat het koel en regenachtig is. En er zijn jaren dat het bloedheet is. De organisatie kan daarop voorsorteren door bijvoorbeeld groepen vroeger te laten starten en waarbij je langer over afstanden mag doen. Het is nergens voor nodig om ergens bang voor te zijn. Wel is het advies om genoeg te drinken. Dat is belangrijk.”

