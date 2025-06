Groningse Tim Kanon en Drentse Leon Wohlrabe hebben een eigen NPO-serie

Met duizenden volgers en miljoenen views op hun Tiktok en Instagramaccount zijn ze razend populair. En nu zijn ze ook te zien in een online-serie van de NPO. De Groningse Tim Kanon (22) en de Drentse Leon Wohlrabe (20) maken korte, humoristische sketches over herkenbare situaties. Samen vormen ze het duo ‘Hokjesdenker’.

Als de jongens elkaar tegenkomen tijdens de opname van een reclame is het meteen raak. Al gauw ontstaat het idee zelf sketches te gaan maken. Tim: “We gingen veertig van die sketches maken, en als 100 mensen het leuk vinden, is dat voor ons al top, maar eigenlijk is het een uit de hand gelopen grap”.

Al snel worden hun sketches opgemerkt in Hilversum. Het wordt een aanleiding voor een serie op het onlinekanaal van NPO 3. Leon: “We wilden iets doen met onze eigen generatie, en dat wilde NPO 3 ook. Wij zijn benaderd omdat NPO iets wilde doen met onze generatie. Dat wilden wij ook, en uiteindelijk is dit programma daar uitgekomen.”

De serie genaamd ‘Generatie K*t’ is nu te zien op het YouTube-account van NPO 3 Online.