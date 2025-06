Groningse scholieren in top 3 bij Nationale Scheikundeolympiade

De top 4 van de Olympiade, met de twee Groningse prijswinnaars helemaal rechts - Foto: Emiel de Kleijn

Twee scholieren uit Groningen zijn vorige week in de prijzen gevallen bij de finale van de Nationale Scheikundeolympiade 2025.

Daniël Vleugel (17) en Imre Bekkering (17), allebei van het Willem Lodewijk Gymnasium, behaalden de tweede en derde plaats. De eerste prijs ging naar Kjeld Zwitserloot (18) uit Rosmalen. Hij won de olympiade voor de tweede keer, iets wat nooit eerder is gebeurd.

In totaal deden 3000 leerlingen uit het hele land mee aan de voorrondes. De twintig beste scholieren kwamen in de finale terecht. De finaleweek vond plaats bij onderzoeksbedrijf Symeres in Nijmegen. Daar volgden de deelnemers colleges, deden ze practicumtoetsen en werkten ze met professionele laboratoriumapparatuur.

De winnaars van de olympiade gaan Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Chemieolympiade in Dubai.