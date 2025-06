Groningse politiek reageert op val kabinet: “Dit is politiek onverantwoord gedrag”

Na het gevallen Kabinet-Schoof gisteren debatteert de Tweede Kamer vandaag over welke politieke thema’s alsnog doorgezet moet worden. Dat het kabinet is gevallen, laat ook de Groningse politiek niet ongeroerd.

“Dit is politiek zo onverantwoord gedrag. Ik vind het schandalig”, zegt Ietje Jacobs-Setz (VVD). “Ik ga ervan uit dat mensen die in een kabinet zitten hun verantwoordelijkheid hebben om hun opdracht tot een goed einde te brengen. En het einde was nog niet daar.”

“De persconferentie van Wilders was één groot toneelstukje”, zegt fractievoorzitter van de SP, Hans de Waard. “De dag erna viel het ook al meteen. Dat is sneller dan ik had verwacht, maar het is duidelijk dat het een doorgestoken kaart is. En dat ze gewoon laf weglopen.”

Voor Gouke Moes van de BBB in de provincie kwam het nieuws hard aan. “Ik kan niet zeggen dat we verrast waren, maar het sloeg er wel enorm in. We zaten behoorlijk in de mineur.”

Moes zegt dat goed regeren betekent dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. “De PVV wil graag hun standpunten omzetten in beleid. Dat is niet makkelijk, zelfs knettermoeilijk. Maar daar moet je hard voor werken. Als je dan wegloopt als het lastig wordt, dat kan Nederland niet gebruiken.”

Volgens hem heeft Groningen het kabinet nodig voor belangrijke thema’s die nu spelen, zoals de asielopvang Ter Apel, maar ook voor de energietransitie en de woningnood. Jacobs-Setz voegt daaraan toe: “Het allerbelangrijkste is dat we kunnen bouwen en dat het dossier ‘Groningen’ over de versterkingsoperatie onverminderd doorgaat.” Volgens haar was er juist consensus over de meeste politieke thema’s. “Ik snap daarom de totale verbijstering van andere fracties in de voormalige coalitie, want dit slaat echt nergens op.”

De Waard kijkt uit naar de volgende verkiezingen. “Je moet nu echt tot andere keuzes komen die tot nu toe gemaakt zijn. Dat gaat niet gebeuren, dus ik zeg zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen, zo snel mogelijk die andere koers.”