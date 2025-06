Groningse jongeren in de prijzen bij nationale finale Kunstbende 2025

Foto: Marcel Krijgsman

Twee jongeren uit Groningen zijn zaterdag in de prijzen gevallen bij de landelijke finale van Kunstbende 2025 in Amsterdam. In totaal streden 86 acts in verschillende categorieën om de felbegeerde awards.

De finale van Kunstbende Young Creators Festival vond plaats in de Melkweg en iTA in Amsterdam. Verschillende jongeren uit de gemeente Groningen hadden zich voor deze finale geplaatst. Eerder dit voorjaar vond de regionale voorronde in Hoogezand plaats, waar jongeren van 13 tot en met 19 jaar streden in de categorieën Dans, Expo, Film, Muziek, Taal en Theater. De prijswinnaars van die voorronde mochten hun talenten vervolgens in de hoofdstad laten zien. In de categorie ‘Taal’ wist de 19-jarige Elena Hanna de derde prijs te bemachtigen. Bij ‘Theater’ maakte ‘Miss Maakt’ furore en pakte de tweede prijs.

De bijdragen van de deelnemers werden zaterdag beoordeeld door een vakkundige jury. De prijswinnaars mogen de komende tijd optreden op grote podia, zoals Oerol op Terschelling en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Naast het bekronen van talent biedt de finale ook een belangrijk platform voor jonge makers om zichzelf te presenteren en waardevolle ervaring op te doen. Deelnemers worden begeleid door professionals en krijgen de kans om op te treden op podia die relevant zijn voor hun specifieke kunstvorm. De finale is daarmee niet alleen een wedstrijd, maar vooral ook een springplank voor jonge, creatieve talenten.