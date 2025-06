Groningse automobilist aangehouden in Zwolle: onder invloed en zonder rijbewijs

Foto via Politie.nl

De verkeerspolitie heeft woensdagavond een 41-jarige Groninger aangehouden op de A28 bij Zwolle. De man reed zonder rijbewijs en bleek bovendien een rijontzegging te hebben. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed was van wiet.

door 1zwolle.nl

De automobilist weigerde mee te werken aan een bloedproef. De politie heeft zijn auto in beslag genomen en overgedragen aan Dienst Domeinen, die houdt het voertuig in bewaring totdat wordt besloten wat ermee gaat gebeuren. Tegen de man is een proces-verbaal aangespannen, hij zal zich moeten verantwoorden voor de rechter.

De Groninger is ondertussen een bekende bij de verkeerspolitie. De man werd al dertien keer bekeurd voor rijden zonder rijbewijs, reed vaker tijdens een rijontzegging en kreeg meerdere processen-verbaal voor rijden onder invloed en het weigeren van ademanalyse of bloedonderzoek.