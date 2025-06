Groningse actiegroepen protesteren woensdag opnieuw in Den Haag

Foto: Rieks Oijnhausen

Op 2 juli demonstreren verschillende actiegroepen rond de afhandeling van de gaswinning in Groningen opnieuw in Den Haag.

De actie begint om 16.30 uur op het Anna van Buerenplein, vlak bij de Tweede Kamer. De actie vind dan plaats, omdat er kort daarna een debat plaatsvindt over Groningen in de Kamer.

Volgens actiegroep ‘Respect voor Groningen’, bestaande uit Het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, Sandra Beckerman en Chris Garrit, is er nog steeds veel mis in het aardbevingsgebied. Veel mensen wachten lang op hulp bij schade en versterking van onveilige huizen. Ook zijn er problemen met tijdelijke huisvesting, fouten in rapporten en ongelijkheid tussen bewoners.

De groep wil dat de overheid sneller, eerlijker en beter samenwerkt. Ze eisen onder meer minder bureaucratie, betere communicatie en het stoppen van nieuwe gasvergunningen. “Dit is misschien wel de laatste keer dat deze Tweede Kamer echt het verschil kan maken”, besluiten de actievoerders.