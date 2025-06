Gronings bureau Dizain wint brons op European Design Awards

Fotos: Jure Plesec & Tisa Praprotnik.

Het Groningse bureau Dizain heeft op de European Design Awards een bronzen prijs gewonnen in de categorie ‘typografie’. Bij Dizain werken zestien medewerkers voor klanten als Hanze en Het Groninger Landschap.

Dizain kreeg de prijs voor haar werk voor poppodium Iduna uit Drachten. De European Design Awards zijn een prestigieuze erkenning in de Europese ontwerpsector, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld en de Michelinsterren in de culinaire wereld.

Tijdens een feestelijke ceremonie van het European Design Festival in het Sloveense Ljubljana nam een team van Dizain de prijs in ontvangst. Het lettertype dat Dizain de prijs opleverde is ontworpen om letterlijk en figuurlijk van de daken te schreeuwen. Het is een eerbetoon aan het rebelse verleden van Iduna, net als het podium zelf.