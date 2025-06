Groningers mogen meedenken over hoe gemeente eruitziet in 2050

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Het gemeentebestuur vraagt daarmee om input voor de nieuwe omgevingsvisie, wat beschrijft hoe Groningen eruit moet zien in 2050.

In het plan moet duidelijk worden waar huizen komen, hoe de stad groen en gezond blijft en hoe wordt omgegaan met verkeer, energie en klimaat. Belangrijke keuzes die invloed op hoe mensen straks wonen en leven in de stad en de dorpen, aldus wethouder Rik van Niejenhuis:

“Alles heeft een plek nodig en de ruimte is schaars. Met meer mensen samenleven maakt dat we keuzes moeten maken. Dat doen we met de omgevingsvisie. “Omdat onze inwoners Groningen natuurlijk het allerbest kennen en het over hun leefomgeving gaat, nodig ik iedereen van harte uit mee te denken en te praten.”

Inwoners kunnen vanaf vandaag hun mening geven via een korte online vragenlijst. In september volgen bijeenkomsten in de stad en dorpen onder de naam Groninger Gesprekken. Ook tijdens het festival Noorderzon zijn er sessies over de toekomst van Groningen.

De gemeente presenteert in november van dit jaar een opzet voor de omgevingsvisie tijdens festival Let’s Gro. Daarna wordt de visie verder uitgewerkt en wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad.