Groninger Museum komt met nieuwe tentoonstelling over tijd

Hermannus Collenius, Chronos, Bovendeurstuk met de dertien tempels, 1711 (via Groninger Museum)

Het Groninger Museum opent halverwege volgende maand (10 juli) een nieuwe tentoonstelling getiteld ‘It’s About Time’. De expositie laat zien hoe kunstenaars tijd beleven en verbeelden.

De presentatie is samengesteld door verschillende conservatoren, ieder met een eigen blik op de collectie. Bezoekers lopen door acht zalen met elk een eigen thema, zoals natuur, vergankelijkheid en machteloosheid. Alle getoonde werken komen uit de eigen collectie van het museum.

Kersvers artistiek directeur Roos Gortzak deed meteen een vinger in de pap bij de tentoonstelling. Zij paste enkele onderdelen aan en voegde een zaal toe met werk van David Lamelas en Bas Jan Ader. Deze kunstenaars zijn niet opgenomen in de vaste collectie, maar passen volgens Gortzak goed bij het thema.

De link tussen deze twee kunstenaars is bijzonder. Performance-artist Ader verdween precies 50 jaar geleden op zee, onderweg van de VS naar Groningen voor een solotentoonstelling. Zijn studio in Los Angeles werd daarna overgenomen door David Lamelas.

Bezoekers kunnen tijdens de tentoonstelling zelf de performance ‘Time’ van David Lamelas uitvoeren. Hierbij staan deelnemers in een rij op een lijn van tape. De eerste zegt de tijd hardop tegen de volgende. Die wacht één minuut en fluistert de tijd door naar de volgende. Zo gaat het door tot de laatste deelnemer. Die roept de tijd in een taal naar keuze. Deze performance vindt elke dag plaats om 14.00 en 15.00 uur.