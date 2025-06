Groninger Molenweekend van start: “Maak kennis met het werk van molenaars”

De Germania in Thesinge. Foto: RomkeHoekstra - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104384364

Dit weekend staat de provincie Groningen in het teken van het Groninger Molenweekend. Tientallen molens openen hun deuren voor publiek, waardoor bezoekers een kans krijgen om het molenaarsambacht van dichtbij mee te maken en een kijkje te nemen in deze historische bouwwerken.

Lang geleden telde onze provincie honderden molens. Ze speelden een cruciale rol bij het drooghouden van polders, het zagen van hout, en de voedselvoorziening door het malen van graan en pellen van gerst. Tegenwoordig staan er nog zo’n honderd molens overeind. “Tijdens het Groninger Molenweekend zullen de molens volop draaien,” aldus het organiserende Erfgoedpartners. “Molenaars of molengidsen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, en op een aantal locaties is er een speciaal programma.”

Indien de wind gunstig is, zullen de molens op beide dagen draaien. Houd er rekening mee dat sommige molens alleen op zaterdag of zondag geopend zijn. Zo zijn de ‘Bovenrijge’ en ‘Widde Meuln’ in Ten Boer uitsluitend op zaterdag toegankelijk, terwijl de ‘Fram’ in Woltersum het hele weekend te bezoeken is. Het molenweekend heeft als voornaamste doel om mensen enthousiast te maken voor dit bijzondere ambacht: “Vrijwel alle molens zijn tegenwoordig afhankelijk van vrijwilligers die wekelijks de molens laten draaien. Zonder hen zouden deze bouwwerken langzaam maar zeker in verval raken. Dankzij de zorg en het tijdige onderhoud van moleneigenaren en -vrijwilligers blijft dit industrieel erfgoed behouden. Het is essentieel dat een molen regelmatig in werking is; stilstand betekent achteruitgang, want dan krijgen houtworm en andere kleine knagers vrij spel.” Erfgoedpartners hoopt dan ook dat dit weekend nieuwe vrijwilligers zal opleveren.

Meer informatie over het Groninger Molenweekend vind je op deze website. Op deze pagina vind je een overzicht wanneer de molens van Het Groninger Landschap draaien.