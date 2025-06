Groninger Landschap waarschuwt: ‘Veel dieren nog volop bezig met voortplanten’

Foto: staplerworldtv2 vai Pixabay

Veel Nederlanders denken dat het broedseizoen al voorbij is. Maar dat klopt niet, waarschuwt het Groninger Landschap, samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, Veel dieren zijn juist nu nog bezig met voortplanten.

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de mensen denkt dat het broedseizoen maar twee tot drie maanden duurt. In werkelijkheid zijn veel dieren nog tot diep in de zomer actief. Egels, bevers, koekoeken, eekhoorns en mollen krijgen in deze periode nog jongen. Niet alleen vogels, maar ook zoogdieren als reeën en hazen zijn nu kwetsbaar.

Daarom roepen de natuurorganisaties op om op de paden te blijven en honden aan de lijn te houden. Zo blijft de natuur veilig voor al het jonge leven. Ook vragen de organisaties nadrukkelijk afval niet in natuurgebieden te laten slingeren: “Want vuil hoort niet thuis in de kraamkamer van de natuur.”