Groninger Johan Remkes vereeuwigd in Limburg

Een foto van het portret van Johan Remkes via de Provincie Limburg

In het Gouvernement aan de Maas in Maastricht is het portret onthuld van Johan Remkes. Daarmee bedankt de provincie van Limburg de Groninger bestuurder voor zijn diensten als waarnemend gouverneur in Limburg.

Daarmee hoort de Groningse bestuurder nu blijvend bij de geschiedenis van Limburg, stelt huidig gouverneur Emile Roemer: “Dat je hier, nadat je vanwege de coronacrisis met een mondkapje binnenstapte, een bestuurscrisis kwam oplossen, maar óók even een watercrisis moest managen. Nogmaals, namens Limburg, dankjewel voor alles, Johan.”

Remkes was van april tot december 2021 commissaris van de Koning in Limburg, een positie die in de zuidelijke provincie de titel ‘gouverneur met zich meedraagt. Hij kreeg de taak om rust en vertrouwen terug te brengen in het Limburgse bestuur. Elke gouverneur, ook een waarnemer, krijgt een plek in de portrettengalerij van het Gouvernement.

Het portret is gemaakt door kunstenares Roelie Douw uit het Friese Damwoude: “In mijn portret van Johan Remkes draait het niet alleen om de politicus, maar vooral om de mens daarachter. Wat mij intrigeerde was zijn karakteristieke houding en peinzende blik – het vertrekpunt voor het schilderij.”

Remkes werd geboren in Zuidbroek, maar volgde zijn opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en begon zijn politieke loopbaan als lid van de Provinciale Staten en gemeenteraad van Groningen. Van 1982 tot 1993 was hij gedeputeerde van de provincie. Ook later bleef hij betrokken bij Groningen, onder meer als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum en als voorzitter van het Nationaal Programma Groningen.