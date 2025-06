Groningen viert Pride: dit is er dit weekend te doen

Bij de editie van 2024 liepen een groot aantal Groningse politici mee bij de Pride. Foto: Annelies van Santen

Voor het vierde jaar op rij wordt dit weekend Pride Groningen gehouden, met als hoogtepunt op zaterdag de Pride Walk.

De Pride Walk start vanaf de Ossenmarkt. “We verzamelen om 11.00 uur en de start is om 12.00 uur”, laat de organisatie weten. “De route is ruim 3 kilometer lang en loopt via de Noorderhaven, A-straat, Munnekeholm, Oosterstraat, Grote Markt en Turfsingel weer terug naar de Ossenmarkt. We verwachten hier rond 14.00 uur aan te komen.” Aan de Pride Walk doen onder andere wagens en groepen mee. “Een Pride is geen Pride zonder een parade. Dit is het gedeelte waar het draait om jezelf zijn, gezien worden, en trots zijn op wie je bent.” Vanwege de verwachte warmte zal er extra water en ijs beschikbaar zijn langs de route. Deelnemers worden opgeroepen om zich goed in te smeren met zonnebrandcrème, luchtige kleding te dragen en een hoofddeksel op te zetten.

Meer dan alleen de walk

Maar er is meer te doen dit weekend. Zo is er op de Grote Markt van 10.00 tot 17.00 uur een informatiemarkt te bezoeken. Hier ontdek je wat organisaties en bedrijven te bieden hebben en kun je informatie verzamelen over LHBTIQ+-onderwerpen. In Forum Groningen vindt van 11.00 tot 12.30 uur ‘Pride in Wonderland’ plaats. Drag Queen Heisa Jynx zal voorlezen en kinderen kunnen geschminkt worden, zich verkleden en deelnemen aan leuke activiteiten.

Vanaf 17.00 uur tot middernacht vindt in de Zwanestraat de Streetpride plaats met meerdere podia. Op het hoofdpodium zijn onder andere optredens te zien van Nachtvlinder, JUNO, een Lady Gaga Tribute en Bo Monde. Café De Prins heeft een eigen programma. Zowel op zaterdag als zondag kun je in de Akerk de Pride Photo Expositie bezoeken. In galerie Noorderlicht is op beide dagen een expositie te zien met werken van studenten van Noorderpoort. Op zondag vindt er vanaf 14.00 uur een theatrale kunstwandeling plaats. Elke tien minuten vertrekt een groepje van maximaal tien personen voor een tocht van een uur langs de ‘knalroze randjes’ van de stad.

De betekenis van de Pride

Waarom wordt de Pride gevierd? “We willen diversiteit zichtbaar maken, bewustwording creëren en samen vieren wie we zijn”, zo omschrijft de organisatie het doel van het evenement. De oorsprong van Pride ligt in de Stonewall Inn-rellen die plaatsvonden op 28 juni 1969. In deze homobar in New York City brak verzet uit tegen de veelvuldige en vaak gewelddadige politie-invallen in homoseksuele etablissementen. Deze rellen worden wereldwijd erkend als een cruciaal keerpunt in de strijd voor LHBTIQ+-rechten en markeerden het begin van de moderne homogevrijheidbeweging. Een jaar later, in 1970, werd de eerste Gay Pride mars gehouden ter herdenking van deze gebeurtenissen, een traditie die sindsdien over de hele wereld is verspreid en uitgegroeid is tot de wereldwijde Pride-beweging die we nu kennen.

Het volledige programma voor dit weekend vind je op de website van Pride Groningen.