Groningen teleurgesteld over vertrek Friesland uit noordelijke lobby

Foto: Ecco van Oosterhout

De recente beslissing van de provincie Friesland om zich terug te trekken uit de gezamenlijke lobbyactiviteiten van Sterk Noord-Nederland, onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), heeft geleid tot teleurstelling bij de gemeente. Dat laat wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) weten.

Het onderwerp was op de agenda gezet door de fractie van Partij voor het Noorden. Leendert van der Laan: “Het zal u niet verbazen dat wij veel waarde hechten aan een goede noordelijke samenwerking. We vinden het daarom jammer dat de provincie Friesland uit de lobbyactiviteiten van Sterk Noord-Nederland van Samenwerkingsverband Noord-Nederland is gestapt. Dat doen ze echter niet zonder redenen. De Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok, zegt dat het overlegstructuur nogal stroperig verloopt en dat het te weinig resultaten oplevert. We zijn benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt of zij dezelfde ervaringen heeft, of de lobbyactiviteiten wel effectief zijn en of het inderdaad zo stroperig verloopt zoals Friesland zegt.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Is het niet jammer dat het Noorden hierdoor geen front meer vormt?”

Het leidde bij de fractie van GroenLinks tot een vraag. Benni Leemhuis wilde weten: “Wat vindt de Partij voor het Noorden van de stap die Friesland zet? En is de Partij voor het Noorden het niet met mijn fractie eens dat het jammer is dat het Noorden hierdoor geen front meer vormt richting de Randstad, richting Den Haag?” Van der Laan reageerde: “We vinden het uiteraard jammer. We hebben ook even gekeken wat de reden is. De Lelylijn had een reden kunnen zijn vanwege de vraagtekens die rond dit project staan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat Friesland om de stroperigheid en de hele overlegstructuur die als niet-prettig wordt ervaren. Aangezien Groningen de grootste gemeente is binnen de samenwerking, willen we graag de mening horen van het college hoe die dit ervaart. Maar uiteraard hechten wij aan een goede en optimale samenwerking in het Noorden.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Belangrijk dat we gezamenlijk blijven optrekken”

Van Niejenhuis namens het college: “Het is inderdaad zo dat Friesland de gezamenlijke lobby wil beëindigen. Ze hebben ook aangegeven de komende tijd te willen verkennen op welke manier de belangenbehartiging op de beste manier kan worden ingericht, en de gezamenlijke noordelijke belangen het meest effectief kunnen worden behartigt.” Van Niejenhuis vertelt verder: “Als gemeente vinden we het jammer dat de provincie Friesland een einde wil maken aan het gezamenlijke werkgeverschap, want daar gaat het eigenlijk om.” Maar hij voegde eraan toe: “Het is wel fijn dat we de komende tijd in gesprek kunnen over hoe we de gezamenlijke noordelijke lobby weer vorm kunnen geven. Want het is belangrijk dat we daar als Noord-Nederland gezamenlijk in optrekken.”

“Wat kunnen we beter doen?”

Op de vraag of de lobby te stroperig verloopt, antwoordde Van Niejenhuis: “Via Sterk Noord-Nederland werken de noordelijke overheden al heel lang samen aan de gezamenlijke belangenbehartiging van het Noorden. Zowel in Den Haag als in Brussel. Wij zijn van mening dat de noordelijke overheden gezamenlijk sterker staan. Daarom zijn wij heel blij met de samenwerking met SNN. Het heeft ook tot de nodige successen geleid. Het Deltaplan voor het Noorden bijvoorbeeld, maar ook Hydrogen Valley. Tegelijkertijd is de organisatie en de aansturing daarvan wel onderwerp van gesprek tussen de noordelijke overheden. Daar hebben we het over, en ook de gemeente Groningen heeft daar actief aan bijgedragen. We hebben ook voorstellen gedaan voor verbetering voor juridische en organisatorische kaders. Ons uitgangspunt is dat de samenwerking en betrokkenheid voor alle acht overheden effectief wordt georganiseerd. Nu Friesland deze stap heeft gezet is er een extra aanleiding voor ons als gemeente, maar ook voor de andere overheden, wat we kunnen leren uit dit vertrek. Wat kunnen we beter doen? Dat is de vraag die op tafel ligt.”