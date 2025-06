Groningen onderzoekt betaalbare OV-kaartjes na unaniem aangenomen motie

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100396348

De gemeente Groningen gaat onderzoeken of betaalbare enkele- en dagkaartjes voor het openbaar vervoer kunnen worden ingevoerd. Een motie hierover, ingediend door de ChristenUnie, SP en Groep Staijen, werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

“Voor de ChristenUnie is het essentieel dat openbaar vervoer toegankelijk, betaalbaar en gebruiksvriendelijk is voor iedereen,” stelt Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie. “We willen dat incidentele reizigers precies weten wat een ritje kost en hoe ze makkelijk een kaartje kunnen aanschaffen. Een onderzoek naar betaalbare kaartjes kan aanzienlijk bijdragen aan het gebruik van het openbaar vervoer. Diverse steden en regio’s in Nederland, zoals Utrecht en Brabant, doen dit al. Mijn partij zou het geweldig vinden als het ‘2 euro-kaartje’ weer ingevoerd wordt.”

OVpay

De ChristenUnie ziet mogelijkheden voor zowel papieren kaartjes als integratie in OVpay, het Nederlandse betaalsysteem voor openbaar vervoer waarmee je kunt in- en uitchecken met je bankpas, creditcard of mobiel. De kosten van de rit worden dan direct van je bankrekening afgeschreven. De voorgestelde kaartjes zouden alleen geldig moeten zijn binnen de gemeentegrenzen. De betrokken partijen roepen de wethouder op de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Kun je niet beter investeren in het verbeteren van digitale vaardigheden?”

Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen noemt het voorstel voor betaalbare kaartjes “in de basis sympathiek”. Hij voegt toe: “We moeten ervoor zorgen dat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Maar is het dan niet beter om juist te investeren in het verbeteren van die digitale vaardigheden?” Dwarshuis reageert: “Investeren in digitale vaardigheden is altijd waardevol. Echter, ik denk dat we samen met het OV-Bureau ook kunnen werken aan het toegankelijker en betaalbaarder maken van het OV. Deze motie vraagt specifiek om te onderzoeken of dit plan daaraan kan bijdragen. OVpay is een uitstekend systeem, maar een dag- of ritkaartje biedt meer overzicht en duidelijkheid over de kosten vooraf, iets wat in het huidige systeem vaak ontbreekt.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Kaartjes op zoveel mogelijk locaties beschikbaar maken”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer onderstreept eveneens het belang van betaalbaarheid in het openbaar vervoer. “Het openbaar vervoer is een cruciaal onderdeel van ons mobiliteitsconcept. Zonder adequaat OV loopt de stad vast. Incidentele reizigers, zeker die met beperkte financiële middelen, moeten kunnen participeren. Er wordt specifiek gekeken naar groepen zoals mensen die minder digitaal onderlegd zijn. We werken eraan om deze kaartjes of reispassen op zoveel mogelijk locaties beschikbaar te maken, bijvoorbeeld in de supermarkt of gemakswinkel. Zo kunnen ook mensen zonder pinpas, of zij die het ingewikkeld vinden om hiermee te reizen, gemakkelijk gebruikmaken van het OV.” Broeksma verwacht dat dit ook handig zal zijn voor toeristen. De wethouder wil de mogelijkheden verder onderzoeken en de resultaten aan het einde van het jaar presenteren.

Uiteindelijk stemden alle partijen in met het voorstel, waarmee de motie unaniem werd aangenomen.